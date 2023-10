Bring die kleur in sink uit om sy potensiële eienskappe uit te brei

Navorsers van die Instituut vir Nywerheidswetenskap aan die Universiteit van Tokio het 'n deurbraak gemaak op die gebied van sinkkomplekse deur 'n twee-sentrum sinkkompleks te sintetiseer wat kleur vertoon. Hierdie ontdekking kan die potensiële eienskappe van sinkmateriale aansienlik uitbrei.

Sink is 'n belangrike element wat wyd in biologiese stelsels voorkom. Dit is goedkoop om te vervaardig in vergelyking met ander metale en het 'n lae toksisiteit. Alhoewel soortgelyke metale lewendige kleure in metaalkomplekse vertoon, is daar nie gedink dat sinkmateriale verskillende kleure vertoon nie.

In 'n studie wat in Angewandte Chemie International Edition gepubliseer is, het die navorsers verduidelik dat die kleurveranderinge in metaalkomplekse plaasvind wanneer sigbare lig elektrone tussen hul orbitale kan beweeg. Die energiegaping tussen die orbitale van sink se mees stabiele ioon is egter groter as die energie van sigbare lig, wat maak dat dit nie kleur kan produseer nie.

Die navorsers het twee molekules ontwerp wat silikonatome bevat om twee sinkione te akkommodeer. Hierdie sink-siliel komplekse het twee sinkatome op verskillende afstande van mekaar ondersteun. In een stelsel waar die sinkatome ver uitmekaar was, was die materiaal kleurloos. Maar in die ander stelsel waar die sinkatome nader aan mekaar was, het die materiaal geel voorgekom.

Deur 'n tweede sink-atoom in die spel te bring, het die navorsers getoon dat die sink-atome kan saamwerk om 'n kompleks te skep wat sigbare lig absorbeer. Hierdie interaksie tussen die sinksentrums verbreed die potensiële eienskappe van sinkkomplekse en kan lei tot die ontwikkeling van interessante materiale.

Hierdie ontdekking open nuwe moontlikhede vir sink in terme van interaksie met sigbare lig. Gegewe sink se voorkoms in biologie en sy lae toksisiteit, kan dit nuwe toepassings vind in biosensing en biokatalise.

Bron: Universiteit van Tokio