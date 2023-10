Nuut ontdekte Margarita Slak gevind in Florida Keys

Navorsers het 'n opwindende ontdekking in die Florida Keys gemaak - 'n nuwe spesie lewendige geel slak genaamd Cayo margarita. Hierdie klein ongewerwelde dier het nie 'n tradisionele slakdop nie, maar is toegerus met die vermoë om giftige slymwebbe uit te skiet. Ter ere van wyle Jimmy Buffett het die slak die wetenskaplike naam Cayo margarita gekry, geïnspireer deur sy liedjie "Margaritaville."

Die Cayo margarita-slak is gevind in die Coral Reef, die enigste versperringrifstelsel in die Verenigde State. Sy nabyheid aan die Florida-kuslyn en sy treffende kleur het dit die perfekte pas vir sy unieke naam gemaak. Hierdie slakke word ongeveer 0.4 duim groot en gebruik hul giftige slym om plankton, alge en detritus te vang. Hulle maak staat op seestrome om kos verby hul slymwebbe te bring.

Interessant genoeg behoort die Cayo margarita-slak tot die familie Vermetidae, ook bekend as wurmslakke. Anders as tradisionele slakke, gebruik hulle nie hul skulpe vir beskerming nie. In plaas daarvan dien hul skulpe as 'n tou, wat hulle hul hele lewe lank aan die rif anker. Nog 'n fassinerende ontdekking wat met die Cayo margarita-slak verband hou, is die Cayo galbinus, 'n lemmetjiegroen slak wat deur dieselfde navorsers in Belize gevind is.

Die wetenskaplikes glo dat die helder kleure van die Cayo-slakke 'n afskrikmiddel vir ander diere is en hulle waarsku om weg te bly. Dit laat die slakke toe om te oorleef sonder die behoefte aan beskermende doppe. Die navorsers het aanvanklik gedink die twee slakke kan subspesies wees wat hul kleure aangepas het op grond van hul ligging, maar het gou ontdek dat hulle geneties van mekaar verskil.

Die Cayo-slakke is dalk van die min seediere wat by klimaatsverandering kan baat. Hulle verkies om hulself aan dooie korale te anker, 'n toestand wat meer algemeen kan word namate die seetemperature styg en korale bleik. Die beskikbaarheid van voedsel kan egter 'n probleem in dooie rif-omgewings word.

Hierdie ontdekking dien as 'n herinnering dat daar nog baie spesies is wat wag om geïdentifiseer te word, selfs in goed bestudeerde gebiede soos die Florida Keys. Die Cayo margarita-slakke is in 'n rif wat gereeld besoek word gevind, maar hulle het versteek gebly totdat navorsers dit van naderby bekyk het. Dit beklemtoon die feit dat daar nog baie is om te leer oor die fassinerende biodiversiteit van ons planeet.

Bronne:

– Die navorsers het die nuutgevonde slakspesie beskryf in ’n studie wat op 9 Oktober in die vaktydskrif PeerJ gepubliseer is.

– 10 bisarre diepsee-diere wat in 2022 gevind is

– 13 van die giftigste seediere wat in die water skuil