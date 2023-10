Fotograaf oorkom wolkbedekking om seldsame sonsverduistering vas te vang

Dik wolkbedekking het gedreig om die uitsig van gister se ringvormige sonsverduistering in die Oos-Kootenay-streek te verwoes. 'n Skielike breek in die wolke het egter die College of the Rockies Astronomy Lab Tech Rick Nowell toegelaat om 'n paar skote van die seldsame gebeurtenis vas te vang. Nowell het die moeite beskryf wat nodig is om die verduistering te fotografeer, insluitend die vind van die nodige toerusting en die aanpassing van die teleskoop vir optimale fokus. Ten spyte van die uitdagings kon Nowell die beste foto van die verduistering vasvang, selfs twee sonvlekke.

Die gedeeltelike verduistering het Saterdag 9 Oktober om 11:14 vm. begin, met die maan wat 67% van die son op sy hoogtepunt om 10:25 vm bedek het. Nowell se suksesvolle vaslegging van die gebeurtenis dien as 'n bewys van sy vasberadenheid en tegniese vaardigheid.

Verduistering fotografie kan 'n komplekse poging wees, wat gespesialiseerde toerusting en kennis vereis. Sommige van die terme wat deur Nowell genoem word, sluit in 'n Celestron-teleskoop, 'n fokusverminderaar, 'n visuele rug, 'n Crayford-fokuseerder en 'n finderskoop. Dit is alles gereedskap wat 'n rol speel in die vaslegging van duidelike en akkurate beelde van hemelse gebeurtenisse soos verduisterings.

Dit is opmerklik dat die kyk van 'n sonsverduistering sonder behoorlike oogbeskerming gevaarlik kan wees en moontlik permanente oogskade kan veroorsaak. Daarom is dit noodsaaklik om 'n sonfilter te gebruik of die verduistering indirek te bekyk deur projeksietegnieke te gebruik, soos beskryf deur Nowell toe hy die wit filterboksdeksel as 'n projeksieskerm gebruik het.

Bron: e-KNOW (geen URL verskaf nie)