Die leervermoë van Box Jellievis: 'n Venster in die evolusie van leer

Navorsers het ontdek dat bokjellievisse, bekend vir hul komplekse visuele stelsel, ook die vermoë het om te leer. Hierdie breinlose wesens beheer hul liggame deur 'n verspreide netwerk van neurone, en om hul kognitiewe vermoëns te verstaan, kan insigte in die evolusie van leer verskaf.

Om leer in bokjellies te bestudeer het 'n uitdaging vir wetenskaplikes ingehou, aangesien hulle 'n gedrag moes vind wat in die laboratorium opgelei kon word. Die navorsers, onder leiding van bioloog Anders Garm van die Universiteit van Kopenhagen, het besluit om te fokus op die vinnige om-gesig-beweging wat boksjellies uitvoer wanneer hulle mangrove-wortels nader. Die kontras tussen die donker wortels en die bleek water kan verander as gevolg van troebel toestande, wat dit moeilik maak vir die jellies om die afstand na die wortels te meet.

Om te toets of die bokjellies kon leer om botsing met die wortels te herken en te vermy, het die navorsers emmers geskep met afwisselende donker en ligte strepe wat die wortels en water voorstel. Wanneer die strepe hoë kontras gehad het, het die boksjellies nooit teen die emmermure ingehardloop nie. Met minder kontras het die jellies egter begin bots. Na 'n paar botsings het die boksjellies hul gedrag verander, verder weg van die patroon op die mure geswem en die aantal kere wat hulle die om-gesig-maneuver uitgevoer het, vermeerder.

In verdere eksperimente het die navorsers visuele neurone uit die bokjellievis verwyder en hulle in 'n skottel waargeneem. Die selle is gestreepte beelde gewys terwyl hulle 'n klein elektriese puls ontvang het om botsing te simuleer. Binne minute het die selle begin beduie vir die jellievis om om te draai.

Navorsers wat nie by die studie betrokke was nie, het die resultate geprys en beskou dit as 'n beduidende vooruitgang in die begrip van die oorsprong van leer by cnidarians, wat seeanemone, hidras en jellievisse insluit.

Toekomstige studies het ten doel om die spesifieke selle te identifiseer wat verantwoordelik is vir die bokjellievis se leervermoëns en om die molekulêre veranderinge wat in hierdie selle plaasvind te ondersoek namate hulle nuwe inligting inkorporeer. Hierdie navorsing kan lig werp op of die kapasiteit om te leer universeel is onder senuweeselle, ongeag hul teenwoordigheid in 'n gesentraliseerde breinstruktuur.

