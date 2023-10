Die ongelooflike leervermoë van Caribbean Box Jellievis

Nuwe navorsing het aan die lig gebring dat Karibiese boksjellievisse, ten spyte van hul klein grootte en gebrek aan 'n brein, in staat is om te leer om hindernisse te vermy deur visuele leidrade te gebruik. Hierdie kognitiewe vermoë, bekend as "assosiatiewe leer", is nog nooit voorheen by diere met so 'n primitiewe senuweestelsel waargeneem nie. In vergelyking met meer gevorderde diere soos vrugtevlieë of muise, wat breine het, toon die jellievisse soortgelyke vlakke van prestasie.

Die Karibiese boksjellievis, ook bekend as Tripedalia cystophora, is bekend vir sy vermoë om deur troebel water en onderwater mangrove-wortels te navigeer. Dit hou risiko's in wat hul brose gelatienagtige liggame kan beskadig, maar hulle kan skade vermy danksy hul vier visuele sensoriese sentrums genaamd rhopalia. Elke rhopalium bevat lensvormige oë en ongeveer duisend neurone. Daarteenoor het vrugtevlieë 200,000 XNUMX neurone in hul brein.

Ten spyte daarvan dat dit breinloos is, vertoon die Karibiese boksjellievis "operante kondisionering," 'n tipe aangeleerde gedrag wat die voorspelling en vermyding van toekomstige probleme behels. Hoofskrywer Anders Garm verduidelik dat hierdie kapasiteit meer kompleks is as klassieke kondisionering, wat beroemd gedemonstreer is deur Pavlov se eksperimente met honde. Om die jellievisse se vermoëns te toets, het die navorsers hulle in 'n tenk geplaas met glaswande met strepe van wisselende donkerte om mangrove-wortels na te boots. Die jellievisse het vinnig geleer om deur gebiede te navigeer waar die tralies die minste sigbaar was, om botsings met die mure te vermy.

Die navorsers glo dat hul bevindinge die idee ondersteun dat diere met 'n klein aantal neurone steeds kan leer. Dit dui daarop dat leer 'n fundamentele eienskap van senuweestelsels kan wees. Cnidarians, die dieregroep wat jellievisse, seeanemone en korale insluit, is 'n "sustergroep" vir die meerderheid ander diere en selfs mense. Dit dui daarop dat 'n gemeenskaplike voorouer sowat 500 miljoen jaar gelede 'n senuweestelsel kon ontwikkel het wat in staat was om assosiatiewe te leer.

Bronne:

– Tydskrif: Current Biology