Verstommende leervermoëns gevind in Caribbean Box Jellievis

'n Nuwe studie gepubliseer in die joernaal 'Current Biology' het aan die lig gebring dat Karibiese boksjellievisse 'n merkwaardige vermoë het om vinnig te leer en inligting te behou, ten spyte van 'n gebrek aan 'n gesentraliseerde brein. Hierdie jellievisse, met slegs 'n duisend senuweeselle, kan hindernisse navigeer deur assosiatiewe leer, soortgelyk aan organismes met gesentraliseerde breine soos mense en knaagdiere.

Die bevindinge daag die voorheen gehuldigde oortuiging uit dat gevorderde leer 'n gesentraliseerde brein vereis, wat insigte verskaf in die evolusionêre oorsprong van leer en geheue. Karibiese bokjellievisse het 'n klokvormige liggaam en maak staat op hul ingewikkelde visie, bestaande uit 24 oë, om deur troebel water te maneuver en onderwaterboomwortels te vermy terwyl hulle jag.

Om die jellievis se leervermoë te toets, het wetenskaplikes 'n sirkelvormige tenk met afwisselende grys en wit strepe geskep om hul natuurlike habitat na te boots. Die grys strepe het soos veraf mangrove-wortels gelyk. Tydens die eksperiment het die jellievisse aanvanklik naby die waargenome verre strepe geswem en gereeld daarmee gebots. Met verloop van tyd het hul gedrag egter aansienlik verander.

Teen die einde van die eksperiment het navorsers 'n noemenswaardige verandering in gedrag waargeneem. Die jellievisse het sy afstand vanaf die tenk se muur met ongeveer 50% vergroot, die aantal suksesvolle spilpunte vervierdubbel om botsings te vermy, en sy gevalle van kontak met die muur gehalveer. Die studie se eerste skrywer, Jan Bielecki, het gesê dat die jellievis geleer het om die stimuli te assosieer en hindernisse te vermy, wat hul prestasie in alle gemete parameters verbeter het.

Die sukses van die eksperiment kan toegeskryf word aan die skep van 'n omgewing wat baie soos die jellievis se natuurlike habitat in die natuur gelyk het. Dr Anders Garm, 'n ander navorser wat by die studie betrokke is, het gesê dat hoewel hierdie studie nie 'n kuur vir demensie vind nie, dit 'n grondslag lê vir 'n beter begrip van die siekte en moontlike teenmaatreëls ontwikkel.

Ten slotte beklemtoon die studie oor Karibiese boksjellievisse hul verstommende leervermoëns ondanks die gebrek aan 'n gesentraliseerde brein. Die bevindinge het beduidende implikasies vir ons begrip van leer en geheue en maak nuwe moontlikhede oop vir die bestudering van neurologiese afwykings by mense.

