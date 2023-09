Jellievisse daag tradisionele oortuigings oor leervermoë uit

Jellievisse, ten spyte van 'n gebrek aan gesentraliseerde breine, vertoon gevorderde leervermoëns soortgelyk aan mense en ander komplekse organismes, wat tradisionele oortuigings oor neurale leerprosesse uitdaag. In 'n onlangse studie wat in Current Biology gepubliseer is, het wetenskaplikes Caribbean box jellievis (Tripedalia cystophora) opgelei om te leer om hindernisse raak te sien en te ontduik, wat demonstreer dat hierdie skynbaar eenvoudige wesens die vermoë kan verkry om hindernisse te vermy deur assosiatiewe leer.

Karibiese bokjellievisse, nie groter as 'n vingernael nie, het 'n komplekse visuele stelsel met 24 oë ingebed in hul klokagtige lyf. Hulle gebruik hul visie om deur troebel waters te navigeer en onderwater boomwortels te ontduik om prooi te vang. Deur die jellievisse in ’n gesimuleerde leeromgewing waar te neem – ’n sirkelvormige tenk versier met grys en wit strepe – het navorsers gevind dat die jellievisse mettertyd hul navigasievaardighede verbeter het. Hulle het hul gemiddelde afstand na die muur vergroot, die aantal suksesvolle spilpunte vervierdubbel om botsing te vermy, en kontak met die muur verminder.

Die navorsers het ook die onderliggende proses van jellievisse se assosiatiewe leer ondersoek. Hulle het die jellievis se visuele sensoriese sentrums genaamd rhopalia geïsoleer, wat ses oë huisves en die jellievis se polsende beweging beheer. Deur die rhopalia met swak elektriese stimulasie op te lei wanneer hulle grys stawe nader, het die navorsers gevind dat die struktuur hindernis-ontduikende seine begin genereer het in reaksie op liggrys stawe. Dit het getoon dat die kombinasie van visuele en meganiese stimuli nodig is vir assosiatiewe leer by jellievisse en dat die rhopalia as 'n leersentrum dien.

Die studie daag vorige opvattings uit dat gevorderde leer 'n gesentraliseerde brein vereis en werp lig op die evolusionêre wortels van leer en geheue. Die navorsers beplan om die sellulêre interaksies van jellievissenuweestelsels verder te ondersoek om die meganismes agter geheuevorming te ontrafel. Om die leervermoëns van selfs die eenvoudigste senuweestelsels te verstaan, kan insig gee in fundamentele sellulêre meganismes wat vroeg in die geskiedenis van die senuweestelsel ontwikkel het.

Bronne:

– Current Biology: 'n eweknie-geëvalueerde wetenskaplike tydskrif uitgegee deur Cell Press, wat verskeie aspekte van biologie dek.

– Die studie: “Associatiewe leer in die boks jellievis Tripedalia Cystophora” gepubliseer in Current Biology.