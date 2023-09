Breinselkomponente wat teruggevoer word na antieke see

’n Onlangse studie wat deur kundiges by die Sentrum vir Genomiese Regulering gedoen is, het ontdek dat breinselkomponente sowat 800 miljoen jaar gelede in vlak see teenwoordig was. Deur die ondersoek van placozoans, klein seediere, het navorsers insigte verkry in die evolusionêre reis van neurone.

Placozoans, wat ongeveer die grootte van 'n groot sandkorrel is, woon in warm, vlak water en oorleef deur op alge en mikrobes te voed. Ten spyte van die gebrek aan organe of afsonderlike liggaamsdele, word placozoans beskou as een van die vyf primêre diere-afstammelinge, saam met ctenophores, sponse, cnidarians en bilaterians.

Sentraal tot die bestaan ​​van placozoans is peptidergiese selle, wat peptiede vrystel wat hul voeding en bewegings rig. Die studie het molekulêre en rekenaarontledings gebruik om "selatlasse" te skep om die evolusie en funksie van hierdie selle te verstaan. Daar is gevind dat hierdie peptidergiese selle as voorlopers vir moderne neurone gedien het.

Die navorsers het 'n ingewikkelde netwerk van "tussen-in" seltipes ontbloot wat die belangrikste nege seltipes in placozoans verbind. Boonop het die peptidergiese selle, onderskei van ander selle, 'n verrassende ooreenkoms vertoon met neurone wat miljoene jare later in meer gevorderde organismes na vore gekom het. Hierdie unieke ooreenkoms met neurone is nie waargeneem in vroeë-vertakte spesies soos sponse of ctenofore nie.

Die studie het drie noemenswaardige parallelle tussen peptidergiese selle en neurone aan die lig gebring. Eerstens differensieer plakosoïese selle op 'n wyse soortgelyk aan neurogenese wat in cnidarians en bilaterians waargeneem word. Tweedens, hierdie selle beskik oor baie komponente van 'n neuron se boodskappunt, maar het nie die eienskappe van 'n ware neuron nie, soos om elektriese seine te gelei. Laastens het diep leer aan die lig gebring dat hierdie selle kommunikeer deur GPCR's wat deur neuropaptiede geïnisieer word, wat neuronale kommunikasie weerspieël.

Deur die evolusionêre tydlyn uit te lig, dui die navorsing daarop dat die grondliggende komponente van neurone 800 miljoen jaar gelede in antieke seë vorm aangeneem het. Ongeveer 'n eeu na die verskyning van hul voorouers, het placozoans se peptidergiese selle waarskynlik ontwikkel om kritieke kenmerke te besit wat noodsaaklik is vir neurone, soos ioonkanale en post-sinaptiese steiers.

Terwyl die eerste moderne neuron na raming ongeveer 650 miljoen jaar gelede verskyn het, is daar neuronagtige selle in ctenofore met duidelike kenmerke, wat vrae laat ontstaan ​​oor die evolusionêre trajek van neurone. Die studie se skrywers beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing om hierdie oop vrae aan te spreek en 'n duideliker begrip van die evolusionêre paaie van neurone en ander seltipes te kry.

Namate genomiese volgordebepaling voortgaan om te vorder, word verwag dat die geheime wat deur nie-tradisionele modeldiere soos placozoans, ctenofore en sponse gekoester word, geleidelik ontsluit sal word, wat meer lig werp op die evolusionêre verhaal van die lewe.

