DishBrain-studie lewer sterk bewyse vir kritieke breinhipotese

’n Onlangse studie wat deur navorsers by Cortical Labs en die Universiteit van Melbourne uitgevoer is, het sterk bewyse gelewer ter ondersteuning van die kritiese breinhipotese. Hierdie hipotese dui daarop dat komplekse gedrag in die menslike brein slegs kan voorkom wanneer neurone in 'n fyn gebalanseerde toestand is wat bekend staan ​​as 'n "neurale kritiese" toestand. In hierdie toestand kan klein insette "stortevloede" van breinaktiwiteit veroorsaak.

Die navorsers het 'n versameling van 800,000 XNUMX menslike neurale selle, waarna verwys word as DishBrain, gebruik om te bestudeer hoe neurone inligting verwerk. Die neurale netwerk is opgelei om die spel Pong te speel. Die studie, gepubliseer in die joernaal Nature Communications, is die sterkste bewyse tot nog toe ter ondersteuning van die kritiese breinhipotese.

Die bevindinge van die studie het getoon dat wanneer neurone taakverwante sensoriese insette gegee word, hul gedrag verander, wat hulle in 'n verhoogde toestand plaas waar klein insette grootskaalse breinaktiwiteit kan veroorsaak. Hierdie byna kritieke toestand is geassosieer met beter taakverrigting.

Die navorsers het egter ook gevind dat kritiek alleen nie genoeg is vir leer om in 'n neurale netwerk te voorkom nie. Leer vereis 'n terugvoerlus waar die netwerk bykomende inligting oor die gevolge van sy optrede gegee word.

Die resultate van hierdie studie het belangrike implikasies om te verstaan ​​hoe die menslike brein inligting verwerk en kan moontlik lei tot die ontwikkeling van nuwe behandelings vir neurologiese siektes. Die DishBrain-model bied 'n unieke geleentheid om die menslike brein te bestudeer sonder die beperkings van dieremodelle.

Die navorsing het ook potensiële toepassings op die gebied van brein-rekenaar-koppelvlakke, wat verlore funksies as gevolg van neurale skade kan herstel. Om te verstaan ​​hoe beheer- en stimulasiestrategieë met neurale stroombane in die brein in wisselwerking is, is noodsaaklik vir die ontwikkeling van effektiewe neurale prosteses en brein-rekenaar-koppelvlakke.

Ten slotte, die DishBrain-studie voeg 'n belangrike stukkie by die legkaart van die kritiese breinhipotese en maak nuwe moontlikhede oop om breinfunksie te verstaan ​​en behandelings vir neurologiese afwykings te ontwikkel.

Bronne:

– “Kritiese dinamika ontstaan ​​tydens gestruktureerde inligtingaanbieding binne beliggaamde in vitro neuronale netwerke” – Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt, en Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3