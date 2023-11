Bourne-stigting verbeter kernmagnetiese resonansiefasiliteit vir voorpuntnavorsing

Die Bourne-stigting het 'n beduidende bydrae tot die Instituut vir Glykomika gemaak, wat gelei het tot die stigting van die moderne Bourne-stigting Kernmagnetiese Resonansie (KMR) Spektroskopiefasiliteit. Hierdie fasiliteit is herbou en spog nou met die wêreld se nuutste KMR-instrumentasie. Die hoogtepunt van die fasiliteit is die nuwe 600MHz KMR-spektrometer met 'n QCI-F Cryoprobe, die eerste van sy soort in Australië.

Met die toevoeging van die nuwe spektrometer, huisves die fasiliteit nou drie KMR-spektrometers, wat voldoende kapasiteit bied vir hoë deurset sifting van monsters. Die QCI-F Cryoprobe, met sy verbeterde vermoëns in fluoor-19 KMR, open nuwe moontlikhede op die gebied van geneesmiddelontdekking. Hierdie vooruitgang is veral waardevol aangesien fluoor al hoe belangriker word in die ontwikkeling van nuwe middels.

Die opgegradeerde fasiliteit bied navorsers die geleentheid om met klinici saam te werk om metabolomiese profiele van bloed-, serum- en urinemonsters te verkry. Hierdie samewerking hou groot belofte in vir die ontdekking van biomerkers, vroeë diagnostiek, dwelmsifting en verskeie ander mediese toepassings.

KMR-spektroskopie speel 'n deurslaggewende rol in die ontleding van die struktuur, dinamika en chemiese omgewing van atome en molekules. Medeprofessor Thomas Haselhorst, 'n toonaangewende KMR-spektroskopiedeskundige, beklemtoon die belangrikheid van hierdie tegnologie in die begrip van deurslaggewende interaksies en die ontwikkeling van baanbrekende kanker- en antivirale middels. Dit bied waardevolle insigte in die interaksie van klein ligande, soos glikane, met teikenproteïene, selle, virusse, bakterieë en parasiete.

Die Bourne-stigting se ruim ondersteuning onderstreep hul toewyding om mediese ontdekkings en globale gesondheid te bevorder. Dit is 'n gepaste huldeblyk aan hul stigter, mnr. Arthur Bourne, wie se entrepreneursgees en toewyding tot vooruitgang 'n blywende impak op die navorsingsveld gelaat het.

Die amptelike opening van die Bourne Foundation KMR-fasiliteit is bygewoon deur prominente figure in die wetenskaplike gemeenskap, insluitend professor Mark von Itzstein AO, Direkteur van die Instituut vir Glykomika, mnr. Marcus Ward, vise-president (Bevordering) van Griffith Universiteit, en mnr. Sid Catlin, direkteur van die Bourne-stigting. Hierdie geleentheid was die begin van 'n opwindende hoofstuk in die Instituut se strewe na baanbrekende geneesmiddelontwikkeling en entstofsukses.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is KMR-spektroskopie?

KMR-spektroskopie is 'n kragtige analitiese tegniek wat gebruik word om die struktuur, dinamika en chemiese eienskappe van atome en molekules te bestudeer. Dit bied waardevolle insigte in 'n wye reeks toepassings, insluitend geneesmiddelontdekking, materiaalwetenskap en mediese navorsing.

Hoe bevoordeel die Bourne Foundation KMR-fasiliteit navorsers?

Die Bourne Foundation KMR-fasiliteit bied die nuutste instrumentasie en verhoogde kapasiteit vir hoë deurset sifting van monsters. Navorsers kan met klinici saamwerk om deurslaggewende metabolomiese profiele vir die ontdekking van biomerkers en mediese toepassings te verkry, wat vordering in geneesmiddelontwikkeling en diagnostiek versnel.

Wie het die Bourne Foundation KMR-fasiliteit befonds?

Die Bourne-stigting, 'n gewaardeerde ondersteuner van die Institute for Glycomics, het die oprigting van die fasiliteit befonds. Hierdie bydrae is gemaak ter nagedagtenis aan die stigter se stigter, mnr. Arthur Bourne, wat passievol was oor die bevordering van mediese ontdekkings en die verbetering van globale gesondheid.

Wat is die opkomende toepassings van fluoor-19 KMR?

Fluoor-19 KMR is 'n opkomende veld wat 'n geweldige potensiaal in die ontdekking van geneesmiddels inhou. Dit stel navorsers in staat om gedetailleerde insigte te kry in fluoorbevattende verbindings, wat deurslaggewende inligting verskaf vir die ontwikkeling van nuwe medisyne en terapieë.

Hoe dra KMR-spektroskopie by tot die studie van molekulêre interaksies?

KMR-spektroskopie stel navorsers in staat om die interaksie tussen klein ligande, soos glikane, en hul teikenproteïene, selle, virusse, bakterieë en parasiete te ontleed. Deur hierdie interaksies op 'n molekulêre vlak te verstaan, kan wetenskaplikes geteikende en doeltreffende behandelings vir siektes soos kanker en virusinfeksies ontwikkel.

Waar kan ek meer inligting oor Magnetiese Resonansie Spektroskopie kry?

Vir gedetailleerde inligting oor Magnetiese Resonansie Spektroskopie, kan jy [bron URL] besoek. Hierdie hulpbron bied 'n omvattende oorsig van die tegnologie en die toepassings daarvan in verskeie velde.

Is daar 'n tydlyn wat die opknapping van die fasiliteit dokumenteer?

Ja, dr. Catherine Tindal, die Tegniese Bedryfsbeampte by die Instituut vir Glykomika, het die tydlyn van die fasiliteit-opknapping gedokumenteer. Jy kan die tydlyn [bron-URL] bekyk. Hierdie tydlyn bied insig in die opknappingsproses en beklemtoon die pogings wat gedoen is om die moderne Bourne Foundation KMR-fasiliteit te skep.