Die impak van klimaatsverandering op blaar- en blomtyd

Die Botaniese Tuine in Glasnevin, Dublin neem sedert die 1970's deel aan 'n Europawye eksperiment om die uitwerking van klimaatsverandering op die tydsberekening van plantegroei te bestudeer. Die tuine het die blaar, blom en val van gekloonde bome en houtagtige struike soos populiere, beuk, kersie en blombessie dopgehou. Hierdie plante is van Duitse botaniese tuine verkry en na verskeie plekke regoor Europa gestuur. Deur die tydsberekening van blaaropkoms en blomvoorkoms aan te teken, kan die navorsers die impak van klimaat op hierdie fenologiese plante bepaal.

Volgens Matthew Jebb, die direkteur van die Botaniese Tuine, stel die langtermyn-aard van die projek navorsers in staat om veranderinge in die koms van seisoene met verloop van tyd te plot. Die data wat ingesamel word van identiese plante wat regoor Europa groei, is meer effektief om klimaatsverandering te verstaan ​​as data wat van 'n enkele plek ingesamel word. Die projek het aan die lig gebring dat lenteblaar in Europa met ongeveer drie weke vervroeg is, wat die impak van klimaatsverandering toon. Jebb wys daarop dat plante gemiddeld vier kilometer per jaar na die noorde beweeg weens die veranderende klimaat.

Hierdie verandering in blaar- en blomtyd het beduidende implikasies vir die verhouding tussen plante en hul omgewing. Vroeër blaar en blom kan die balans tussen plante, bestuiwers en ander organismes wat op blomme staatmaak, versteur. Daar is 'n vrees dat daar 'n kantelpunt kan wees waar ekosisteme ophou om korrek te funksioneer, wat lei tot beperkte vermoë vir spesies om hulself voort te plant. Jebb beklemtoon die belangrikheid van die beskerming van volwasse hardehoutbome, wat groot hoeveelhede koolstof opvang en noodsaaklik is vir die omgewing.

Die bevindinge van hierdie deurlopende projek beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing en bewaringspogings om die uitwerking van klimaatsverandering op plant-ekosisteme te verstaan ​​en te versag.

Bronne: The Guardian