Volgens nuwe navorsing is tropiese woude nie die enigste belangrike koolstofsink nie

’n Onlangse studie wat deur ’n internasionale navorsingspan gedoen is, het bevind dat terwyl tropiese woude lank reeds as belangrike koolstofsinks beskou word, boreale en gematigde woude net so deurslaggewend is, indien nie meer nie. Die span, gelei deur die Franse Kommissie vir Alternatiewe Energie en Atoomenergie, het die jaarlikse veranderinge in globale bosbiomassa van 2010 tot 2019 gekarteer.

Die bevindinge toon dat tropiese woude, hoewel ouer, aansienlik verminder is as gevolg van ontbossing, bosbrande en droogtes, wat beteken dat hul koolstofneutraliteit in die gedrang gekom het. In plaas daarvan speel boreale en jong woude 'n toenemend belangrike rol in strategieë vir die versagting van klimaatsverandering. Soos hierdie woude se plantbiomassa groei, dra dit by tot meer effektiewe koolstofsekwestrasie.

Biomassa koolstofbalans word bepaal deur winste deur plantegroei en verhoogde bosbedekking, sowel as verliese as gevolg van oes, ontbossing, agteruitgang, boomsterftes en natuurlike versteurings. Monitering van die veranderinge in biomassa-koolstofvoorraad oor tyd is noodsaaklik om die uitwerking van klimaatsverandering en menslike aktiwiteite op ekosisteme beter te verstaan, asook om beleide vir die versagting van klimaatsverandering in te lig.

Die navorsers het bogrondse biomassa-data gebruik om die globale biomassa-koolstofvoorraad en die verspreiding daarvan vanaf 2010 tot 2019 te bereken. Die resultate dui daarop dat aardse biomassa-koolstofvoorrade jaarliks ​​met ongeveer 500 miljoen metrieke ton koolstof toegeneem het gedurende die bestudeerde tydperk. Boreale en gematigde woude is geïdentifiseer as die hoofbydraers tot die globale koolstofsink, terwyl tropiese woude klein koolstofbronne geword het as gevolg van ontbossing en droogte-geïnduseerde boomsterftes.

Vorige studies het getoon dat tropiese woude hul vermoë verloor om koolstof doeltreffend op te berg. Navorsing dui egter ook daarop dat die herstel van hierdie woude hul koolstofsinkvermoë kan verbeter. Tans is ougroeiende tropiese woude, met 'n gemiddelde boomouderdom van meer as 140 jaar, byna koolstofneutraal. Daarteenoor het gematigde en boreale woude, waar bome 50 jaar oud of jonger is, die grootste koolstofsinks wêreldwyd geword.

Hierdie nuwe bevindinge daag bestaande voorspellingsmodelle uit wat alle ougroei-woude as beduidende koolstofsinks beskou. Die belangrikheid van wouddemografie en die impak van ontbossing en agteruitgang op tropiese woude, wat 'n verlies aan biomassa ervaar, is nie voldoende verreken nie.

Die resultate van hierdie studie kan 'n deurslaggewende rol speel in die voorspelling van toekomstige koolstofsinkdinamika en inligting oor klimaatsverandering-versagtingsbeleide. Deur die koolstofbergingspotensiaal van verskillende tipes woude te verstaan, kan beleidmakers doeltreffender strategieë ontwikkel om klimaatsverandering te bekamp.

Bronne:

– Franse Kommissie vir Alternatiewe Energie en Atoomenergie