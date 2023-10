MIT-geoloë bestudeer akoestiese patrone in rotse om die aardkors te verstaan

Geoloë van MIT het die akoestiese patrone wat deur rotse vrygestel word, bestudeer om 'n beter begrip van die aardkors te kry. Deur monsters van marmer aan verskeie drukke te onderwerp, het die span gevind dat die rotse lae "bome" by lae druk en hoër kraak by hoër druk uitstraal. Hierdie akoestiese patrone kan insig gee in die tipe krake, splete en defekte wat op verskillende dieptes in die aardkors voorkom. Hierdie inligting kan dan gebruik word om onstabiele streke te identifiseer wat die potensiaal vir aardbewings of vulkaniese uitbarstings het. Die navorsing kan ook help met die boor vir hernubare geotermiese energie.

Die aardkors is saamgestel uit gesteentes van verskillende sterkte en stabiliteit. Rotse naby die oppervlak is tipies meer bros en breek maklik, terwyl rotse op groter dieptes meer rekbaar is en geneig is om te vloei. Die oorgang tussen hierdie twee toestande, bekend as die "bros-tot-duktiele oorgang", is belangrik om die sterkte van die litosfeer te verstaan ​​en waar groot aardbewings waarskynlik sal voorkom. Hierdie oorgang word egter nie goed verstaan ​​nie.

Om die sterkte en stabiliteit van rotse te bestudeer, het die span na mikroskopiese defekte soos krake, splete en porieë gekyk. Hierdie defekte kan beïnvloed of 'n rots bros of rekbaar is. Om hierdie defekte waar te neem, het die span ultraklankgolwe by hoë frekwensies gebruik. Die ultraklankgolwe sou weerkaats, vibreer en weerkaats van die mikroskopiese krake en skeure in die rotse, wat inligting oor hul patroon openbaar.

In hul eksperimente het die span silinders van Carrara-marmer getoets, 'n materiaal wat bekend is vir sy goed-gekarakteriseerde eienskappe. Die rotse is aan uiterste druk onderwerp met behulp van 'n gespesialiseerde apparaat, en ultraklankgolwe is deur die rotse gestuur terwyl hulle verpletter is. Die span het die akoestiese patrone aangeteken wat deur die rotse vrygestel is tydens vervorming.

By laer druk het die rotse skielik gebreek, wat lae-frekwensie valbome veroorsaak het. By hoër druk het die rotse 'n hoër kraak getoon, wat veroorsaak is deur mikroskopiese defekte bekend as ontwrigtings wat versprei en vloei. Hierdie akoestiese patrone verskaf waardevolle inligting oor die gedrag van rotse by verskillende druk en dieptes in die aardkors.

Hierdie navorsing het die potensiaal om onstabiele streke onder die Aarde se oppervlak te help identifiseer en ons begrip van die litosfeer se sterkte te verbeter. Dit kan ook boorpogings vir geotermiese energie inlig. Verdere studies in hierdie gebied kan insigte verskaf oor die komplekse gedrag van rotse en verbeter ons vermoë om aardbewings en vulkaniese uitbarstings te voorspel.

