Indië moet die ruimtewedren vermy, sê nuwe boek

By

'n Nuwe boek getiteld "Chandrayaan-3: Indië op die maan" beklemtoon dat Indië nie betrokke moet raak by die huidige ruimtewedloop tussen die Verenigde State en China nie. Die sukses van die Chandrayaan-3-sending het reeds die vermoëns van die Indiese stelsel gedemonstreer om sulke tegnologie-intensiewe projekte te bereik.

Die boek, geskryf deur Ajey Lele, 'n konsultant by die Manohar Parrikar Instituut vir Verdedigingstudies en -ontledings, bied 'n oorsig van die Chandrayaan-3-sending sowel as die evolusie van Indië se maanprogram. Dit volg Indië se reis na die maan, vanaf sy ontstaan ​​in die vroeë 2000's.

Volgens Lele is die sukses van die Chandrayaan-3-sending nie net voordelig vir Indië se kommersiële ruimtesektor nie, maar wys dit ook die land se wetenskaplike en tegnologiese vermoëns uit. Hierdie prestasie sal na verwagting in die toekoms meer beleggings na die ruimtesektor lok.

Lele voer aan dat Indië homself nie as deel van die sogenaamde "maanwedloop" moet beskou nie. Hy verduidelik dat mededinging in die ruimte 'n bepalende aspek van die Koue Oorlog-era se magspolitiek was, en vandag beplan elke land sy ruimteprogramme op grond van sy eie tegnologiese en finansiële vermoëns.

Terwyl hy erken dat lande die maan vir planetêre hulpbronne verken, sê Lele dat om alleen te gaan nie 'n praktiese opsie is nie. Samewerkende pogings, soos die Artemis-program, word gestig om internasionale samewerking te fasiliteer. Selfs lande soos China en Rusland stel daarin belang om 'n Maankorridor te vestig.

Lele stel voor dat lande soos Indië hierdie mededinging tussen die VSA en China moet vermy. In plaas daarvan beveel hy aan dat Indië daarop fokus om sy eie Maan-agenda duidelik uit te druk en toekomstige samewerking met groot ruimtevaartlande te beplan.

Die sukses van die Chandrayaan-3-sending posisioneer Indië as 'n noemenswaardige speler in die ruimtebedryf en verleen aan dit "sagte krag"-aansien op die globale verhoog.

In die algemeen beklemtoon die boek dat Indië se prestasies in die ruimte erken en aangewend moet word vir toekomstige vooruitgang, terwyl onnodige mededinging in die wedloop na die maan vermy word.

Bron: Hierdie artikel is gebaseer op 'n gesindikeerde voer en is nie deur die Devdiscourse-personeel geredigeer nie.

Definisies:

– Chandrayaan-3: Indië se derde maanverkenningsending.

– Sagte mag: Die vermoë van 'n land om ander te beïnvloed deur middel van nie-dwingende middele, soos kulturele uitruiling en diplomasie.

– ISRO: Indiese ruimtenavorsingsorganisasie

Bronne:

– **Titel:** Indië moet die ruimtewedren vermy, sê nuwe boek

– **Skrywer:** Ajey Lele

– **Uitgegee deur:** Rupa

– **Bronartikel:** Gebaseer op 'n gesindikeerde voer, nie geredigeer deur Devdiscourse-personeel nie