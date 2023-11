Onthulling van die raaisel van die spookagtige hand in die ruimte

NASA se jongste X-straal-ruimteteleskoop het 'n fassinerende blik van 'n sterontploffing vasgelê, wat 'n hemelse skouspel net betyds vir Halloween onthul. Hierdie onheilspellende verskynsel, wat formeel bekend staan ​​as MSH 15-52, wat die "spookagtige hand" genoem is, het ontstaan ​​uit die oorblyfsels van 'n massiewe ster se ondergang. Die rampspoedige gebeurtenis, wat 'n supernova-ontploffing genoem word, het 'n pulsar agtergelaat—'n superdigte, vinnig-draaiende ster-lyk.

Pulsars, ook bekend as roterende neutronsterre, besit kragtige magnetiese velde wat intense winde en strale van gelaaide deeltjies genereer, wat na verwys word as 'n pulsarwindnewel. In die geval van MSH 15-52 spuit die pulsar PSR B1509-58, geleë naby die middel van die beeld, deeltjies in die ruimte in, wat aanleiding gee tot 'n gloeiende formasie wat aan 'n menslike hand herinner.

Navorsers het hierdie spookagtige hand ontleed met behulp van NASA se Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), wat hulle in staat stel om MSH 15-52 vir ongeveer 17 dae waar te neem. Hierdie waarnemings het nuwe insigte verskaf oor die pulsar se magnetiese veld en die oriëntasie van sy X-straalstrale, 'n verskynsel wat bekend staan ​​as X-straalpolarisasie. Die data het die eerste magnetiese veldkaart van die newel aan die lig gebring, soos Roger Romani, die studie se hoofskrywer van Stanford Universiteit, verduidelik het: "Die gelaaide deeltjies wat die X-strale produseer, beweeg langs die magneetveld en bepaal die basiese vorm van die newel, soos die bene doen in 'n mens se hand.”

Een interessante aspek wat deur die IXPE-data ontdek is, is die teenwoordigheid van merkwaardige hoë polarisasie in groot streke van MSH 15-52, wat minimale turbulensie binne daardie areas van die pulsarwindnewel aandui. Gevolglik lei dit tot die vorming van reguit en eenvormige magnetiese veldlyne, wat soos die struktuur van vingers en duim lyk. Omgekeerd verskaf komplekse en onstuimige streke deeltjies met 'n "energie-hupstoot", wat sigbaar is in die helder, duidelike X-straalstraal naby die "pols" van die handvormige struktuur.

Hierdie bevindings werp veral lig op die geskiedenis van superenergieke materie en antimateriedeeltjies rondom die pulsar. Volgens Niccolò Di Lalla, 'n mede-outeur van die studie, "Dit leer ons oor hoe pulsars as deeltjieversnellers kan optree." MSH 15-52, wat 16,000 2001 ligjare van die aarde af geleë is, is aanvanklik in XNUMX deur NASA se Chandra X-straalsterrewag waargeneem.

Die onlangse ontdekkings wat deur die IXPE-data gemaak is, is in The Astrophysical Journal gepubliseer, wat sterrekundiges 'n dieper begrip bied van die geheimsinnige kragte wat speel binne die spookagtige hand wat in die dieptes van die ruimte talm.

vrae

Wat is MSH 15-52?

MSH 15-52 is 'n boeiende hemelse formasie wat voortspruit uit die plofbare dood van 'n massiewe ster, wat 'n pulsar agterlaat—'n vinnig-draaiende, superdigte oorblyfsel.

Wat is pulsars?

Pulsars is roterende neutronsterre met sterk magnetiese velde wat kragtige strale van gelaaide deeltjies en intense wind opwek, wat wat bekend staan ​​as 'n pulsarwindnewel vorm.

Hoe is die spookagtige hand waargeneem?

Die spookagtige hand, of MSH 15-52, is waargeneem met behulp van NASA se Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), wat aan wetenskaplikes waardevolle insigte verskaf het oor die pulsar se magnetiese veld en die oriëntasie van sy X-straalstrale.

Wat het die IXPE-data aan die lig gebring?

Die data van die IXPE-waarnemings het merkwaardige hoë polarisasie in spesifieke streke van MSH 15-52 onthul, wat minimale turbulensie aandui. Dit het gelei tot die vorming van reguit en eenvormige magnetiese veldlyne wat soos vingers en duim in die struktuur lyk. Komplekse, onstuimige streke het duidelike en helder X-straalstrale vertoon.