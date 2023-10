Groot ontdekking: Wetenskaplikes bespeur die verste en helderste vinnige radio-uitbarsting tot nog toe

'n Internasionale span wetenskaplikes het 'n verstommende ontdekking gemaak in die studie van vinnige radio-uitbarstings (FRB's). Hulle het 'n FRB, genaamd FRB 20220610A, opgespoor wat nie net die verste afstand is wat nog ooit aangeteken is nie, maar ook een van die helderste wat ooit waargeneem is. Dit het ongeveer agt miljard jaar geneem vir die FRB-sein van FRB 20220610A om die aarde in Junie verlede jaar te bereik, wat dit ongeveer 50 persent ouer maak as die vorige afstandrekordhouer.

Die energie wat deur FRB 20220610A in net 'n paar millisekondes vrygestel word, is na raming gelykstaande aan wat ons Son oor 30 jaar produseer. Hierdie ongelooflike helderheid onderskei FRB 20220610A van die meeste FRB's wat voorheen gevind is. Trouens, dit is helderder as almal behalwe een van die 55 FRB's wat voorheen deur die Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) opgespoor is.

Deur opvolgwaarnemings wat met die Europese Suidelike Sterrewag se Very Large Telescope gedoen is, het die span onder leiding van Australië tot die gevolgtrekking gekom dat FRB 20220610A waarskynlik afkomstig is van 'n samesmeltende paar of trio sterrestelsels. Hierdie bevinding strook met sommige teorieë rondom die oorsaak van FRB's, hoewel ander moontlike verklarings soos supernovas en magnetêre neutronsterre ook voorgestel is.

Ten spyte van die onbekende oorsprong van FRBs, bied hierdie fassinerende verskynsels aan navorsers die geleentheid om die massa van die heelal te skat. Professor Ryan Shannon, medeleier van die projek, verduidelik dat die ontbrekende materie in die heelal moontlik opgespoor kan word deur vinnige radio-uitbarstings te gebruik: “Vinnige radio-uitbarstings bespeur hierdie geïoniseerde materiaal. Selfs in die ruimte wat amper heeltemal leeg is, kan hulle al die elektrone 'sien', en dit stel ons in staat om te meet hoeveel goed tussen die sterrestelsels is.”

Die ontdekking van FRB 20220610A ondersteun ook die teorie wat deur die ontslape Australiese sterrekundige Jean-Pierre Macquart in 2020 voorgestel is. Macquart het voorgestel dat die massa van die heelal geskat kan word deur vinnige radio-uitbarstings te bestudeer. Die span se bevindinge stem ooreen met wat bekend staan ​​as "Macquart se verhouding," wat sê dat hoe verder 'n vinnige radio-uitbarsting is, hoe meer diffuse gas openbaar dit tussen sterrestelsels. Nie alle FRB's volg egter hierdie patroon nie, wat die kompleksiteit van hierdie verskynsels onderstreep.

Terwyl hierdie deurbraak in die begrip van FRB's die grense van ons kennis verskuif, sal die opsporing van selfs verder seine verbeterde toerusting vereis. Wetenskaplikes verwag gretig die voltooiing van die Square Kilometer Array Observatory, wat na verwagting in 2028 in werking sal wees, wat verdere verkenning en die ontdekking van nuwe FRB-rekords moontlik sal maak.

Bronne:

– BBC Nuus

- Wetenskap Daagliks