NASA haal asteroïdemonster op en spoor nuwe asteroïde op wat die aarde nader

NASA het onlangs 'n beduidende mylpaal bereik in sy missie om asteroïdes te bestudeer deur 'n monster suksesvol van Asteroïde Bennu te haal. Die ruimte-agentskap se OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat meer as 4 miljard myl gereis het, het teruggekeer aarde toe met 'n kapsule wat ongeveer 250 gram rotse en materiaal bevat wat van Bennu versamel is. Hierdie monsters het die potensiaal om waardevolle insigte te verskaf oor die oorsprong van lewe op Aarde en ons sonnestelsel se vroeë stadiums.

Terwyl NASA hierdie triomf vier, gaan dit voort om ander asteroïdes op te spoor wat naby die aarde kom. Een van die jongste ontdekkings is 'n asteroïde wat as 2023 SO5 aangewys is. Met die grootte van 'n Boeing 777 met 'n breedte van 74 voet, sal hierdie asteroïde die aarde op 26 September nader op 'n afstand van ongeveer 4.96 miljoen kilometer. Met 'n relatiewe snelheid van ongeveer 60,364 XNUMX kilometer per uur, is sy grootte relatief klein, en dit word dalk nie as 'n gevaarlike asteroïde beskou nie.

2023 SO5 behoort aan die Apollo-groep asteroïdes, wat bekend staan ​​as 'n potensieel gevaarlike asteroïdefamilie. Die Apollo-asteroïede is vernoem na die 1862 Apollo, wat gedurende die 1930's deur die Duitse sterrekundige Karl Reinmuth ontdek is. Veral die Chelyabinsk-meteoor, 'n Apollo-klas asteroïde, het in 1,000 meer as 2013 XNUMX mense in Rusland se suidelike Oeralstreek beserings veroorsaak toe dit ontplof en vensters gebreek het weens vlieënde glas.

NASA klassifiseer asteroïdes as "Potensieel Gevaarlik" wanneer hulle binne 7.5 miljoen kilometer van die Aarde af kom en 'n grootte groter as 150 meter het. Aangesien 2023 SO5 kleiner as hierdie drempel is, word verwag dat dit nie 'n noemenswaardige risiko sal inhou nie.

Terwyl NASA voortgaan met sy pogings om asteroïdes te bestudeer en meer oor ruimterotse te verstaan, bly dit waaksaam om hul bane op te spoor en ons planeet teen potensiële bedreigings te beskerm.

