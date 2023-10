Die impak van BlueWalker 3-satelliet op sterrekunde

'n Internasionale span wetenskaplikes, insluitend navorsers van Imperial College in Londen, het onlangs 'n referaat in Nature-joernaal gepubliseer wat die implikasies van die BlueWalker 3-satellietprototipe op sterrekunde bespreek. Die BlueWalker 3 is deel van 'n satellietkonstellasie wat deur AST SpaceMobile beplan is, met die doel om mobiele en breëbanddienste wêreldwyd te verskaf.

Volgens die navorsers het waarnemings van die BlueWalker 3 aan die lig gebring dat dit een van die helderste voorwerpe in die naghemel is, wat alles behalwe die ligste sterre oortref. Hierdie hoë helderheid hou 'n groot uitdaging vir sterrekundiges in, veral as in ag geneem word dat verskeie maatskappye wêreldwyd soortgelyke satellietkonstellasies beplan.

Die kommer spruit uit die feit dat hierdie satellietkonstellasies, as gevolg van hul nabyheid aan die aarde en hul groot grootte, die potensiaal het om naghemelwaarnemings te ontwrig. Sterrekundiges beskou die naghemel as 'n unieke laboratorium wat eksperimente toelaat wat nie elders uitgevoer kan word nie. Verder het die ongerepte naghemel kulturele betekenis en word dit beskou as 'n gedeelde erfenis van die mensdom wat vir toekomstige geslagte beskerm moet word.

Die navorsers het waarnemings van professionele persone en amateurs van verskeie plekke, insluitend Chili, die VSA, Mexiko en Nieu-Seeland, gebruik om die trajek van die BlueWalker 3 na te spoor. Terwyl pogings aangewend is om die inmenging wat deur die helderheid van die satelliet veroorsaak word, te versag, was uitdagend om die impak daarvan op astronomiese waarnemings ten volle te voorkom.

Boonop werk die BlueWalker 3 teen radiofrekwensies naby aan dié wat deur radioteleskope gebruik word, wat die radio-astronomie moontlik kan ontwrig. Die navorsers beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing om strategieë te ontwikkel wat bestaande en opkomende teleskope beskerm teen die talle satelliete wat beplan word vir lansering in die volgende dekade.

Terwyl hulle die belangrikheid van satellietkonstellasies vir wêreldwye kommunikasie erken, dring die navorsers aan op 'n noukeurige oorweging van hul newe-effekte en pogings om hul impak op sterrekunde te verminder. Dit is van kardinale belang om die vordering in wêreldwye kommunikasie te balanseer met die behoud van ons vermoë om die kosmos te verken en te verstaan.

Samevattend, die BlueWalker 3-satellietprototipe, as deel van 'n satellietkonstellasie, hou 'n beduidende uitdaging vir sterrekundiges in weens sy helderheid en potensiële inmenging met naghemelwaarnemings. Die navorsingspan beklemtoon die behoefte aan strategieë om teleskope te beskerm en die impak van toekomstige satellietkonstellasies op sterrekunde te verminder.

Bron: Nature Journal, Imperial College London