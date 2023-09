'n OLED wat blou lig teen 'n rekord-lae spanning uitstraal: potensiële vordering in slimfoon- en vertoontegnologieë

Navorsers van Tokyo Tech het 'n baanbrekende innovasie in organiese lig-emitterende diode (OLED) tegnologie gemaak deur 'n OLED te ontwikkel wat blou lig uitstraal teen 'n rekord-lae spanning van 1.47 V. Hierdie deurbraak het die potensiaal om kommersiële slimfoon- en vertoontegnologieë te revolusioneer.

Blou lig is noodsaaklik vir liguitstralende toestelle, slimfoonskerms en grootskermskerms. Die ontwikkeling van doeltreffende blou OLED's was egter uitdagend as gevolg van die hoë spanning wat nodig is vir hul werking. Tradisionele blou OLED's benodig tipies ongeveer 4 V vir 'n luminansie van 100 cd/m2, wat hoër is as die spanning van litiumioonbatterye wat algemeen in slimfone gebruik word. Daarom is daar 'n dringende behoefte om blou OLED's te ontwikkel wat teen laer spannings kan werk.

Die navorsers van Tokyo Tech, in samewerking met ander instansies, het 'n op-omskakeling OLED ontwikkel wat blou emissie bereik teen 'n ultralae aanskakelspanning van 1.47 V. Die toestel gebruik spesifieke materiale, insluitend NDI-HF as die aanvaarder, 1,2- ADN as die skenker, en TbPe as die fluoresserende doteermiddel. Die OLED werk deur 'n op-omskakelingsmeganisme te gebruik, waar gate en elektrone onderskeidelik in die skenker- en aanvaarderlae ingespuit word en by die skenker/aanvaarder-koppelvlak herkombineer om 'n ladingoordragtoestand te vorm. Hierdie toestand dra selektief energie oor na die uitstraler, wat die uitstraal van blou lig tot gevolg het.

Die nuwe OLED het 'n luminansie van 100 cd/m2 gedemonstreer, gelykstaande aan dié van 'n kommersiële skerm, teen net 1.97 V. Hierdie prestasie verminder die spanningsvereiste vir blou OLED's aansienlik, wat dit moontlik maak om aan die kommersiële vereistes vir hierdie toestelle te voldoen. Die studie beklemtoon die belangrikheid van die optimalisering van die ontwerp van die skenker/aanvaarder-koppelvlak vir die beheer van eksitoniese prosesse.

Ten slotte, die ontwikkeling van 'n OLED wat blou lig teen 'n rekord-lae spanning uitstraal, is 'n merkwaardige stap vorentoe in OLED-tegnologie. Hierdie deurbraak het die potensiaal om vooruitgang in slimfoon- en vertoontegnologieë te bevorder, wat dit meer energiedoeltreffend en toeganklik maak.

Verwysing:

"Blou organiese lig-emitterende diode met 'n aanskakelspanning van 1.47 V." Natuur kommunikasie.