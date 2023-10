'n Nuwe meganisme wat brein se bloedvate betrek, werp lig op die vorming van langtermyngeheue

Navorsers het 'n voorheen onbekende meganisme ontdek wat verband hou met die brein se bloedvate wat bydra tot die proses van langtermyngeheuevorming. Terwyl die meeste studies op neurone gefokus het om leer en geheue te verstaan, dui onlangse bevindings daarop dat ander seltipes, soos perisiete, ook 'n rol speel.

Perisiete is selle wat die wande van klein bloedvate in die brein beklee en is verantwoordelik vir die handhawing van die gesondheid van die bloed-breinversperring. Onlangse navorsing dui egter daarop dat perisiete ook betrokke kan wees by verskeie neurologiese toestande, insluitend beroerte, epilepsie en veelvuldige sklerose.

Die studie se senior skrywer, Cristina Alberini, beklemtoon die belangrikheid van hierdie ontdekking en sê dat breinsiektes wat met vaskulêre en metaboliese probleme geassosieer word, kan voortspruit uit tekorte in die samewerking tussen verskillende seltipes. Hierdie nuwe insig open nuwe moontlikhede om die onderliggende oorsake van toestande soos Alzheimer se siekte en demensie te verstaan.

Die navorsers het ook die rol van 'n proteïenhormoon genaamd insulienagtige groeifaktor 2 (IGF2) in leer en geheue ondersoek. Hulle het gevind dat IGF2-vlakke in perisiete toegeneem het na aanleer by rotte en muise. Hierdie ontdekking het gelei tot die vraag of IGF2 in perisiete nodig is vir die vorming van langtermynherinneringe.

Om verder te ondersoek, het die navorsers eksperimente uitgevoer met muise waarin IGF2-produksie in perisiete uitgeskakel is. Hulle het gevind dat hierdie muise nie in staat was om langtermynherinneringe te vorm in vergelyking met normale muise nie. Spesifiek, hulle het tekorte in beide kontekstuele en ruimtelike geheue getoon, wat die belangrikheid van IGF2 in perisiete vir geheuevorming aandui.

Verder het die navorsers waargeneem dat neuronale stimulasie gelei het tot IGF2-produksie in perisiete, wat dan neuronale aktiveringsmeganismes wat met leer verband hou, gestimuleer het. Hierdie bevinding dui daarop dat daar 'n samewerkende verhouding tussen neurone en perisiete is in die vorming van langtermynherinneringe.

Ten slotte beklemtoon hierdie studie die belangrikheid van perisiete en hul produksie van IGF2 in die ingewikkelde proses van langtermyngeheuevorming. Om hierdie meganismes te verstaan ​​kan lei tot vooruitgang in die behandeling van geheueverwante afwykings en neurologiese toestande.

Bronne:

- Kiran Pandey, et al., Neuronale aktiwiteit dryf IGF2-uitdrukking van perisiete aan om langtermyngeheue te vorm, Neuron (2023).