Blokkering van immuunkontrolepuntmolekule toon belofte in die behandeling van aggressiewe kinderkanker

'n Onlangse studie gedoen deur navorsers van Cima en die Clínica Universidad de Navarra, in samewerking met die internasionale koöperatiewe groep Diffuse Midline Glioma (DMG-ACT), het getoon dat die blokkering van 'n immuunkontrolepuntmolekule moontlik gewasse kan verminder en oorlewing in dieremodelle van die mees aggressiewe kinderkanker. Die navorsing, wat by die Kankersentrum Clínica Universidad de Navarra plaasgevind het, het gefokus op diffuse intrinsieke stamglioom (DIPG), 'n aggressiewe breinstamgewas en die hoofoorsaak van dood wat met pediatriese kanker verband hou.

Immunoterapie het bewys dat dit 'n lewensvatbare opsie vir baie soorte kanker is, maar klassieke inhibeerders was nie effektief in die behandeling van DIPG's nie. Die navorsers het egter ontdek dat die TIM-3-immuunkontrolepuntmolekule hoogs uitgedruk word in beide die tumorselle en die DIPG-mikro-omgewing. Deur TIM-3 te inhibeer, was hulle in staat om 'n pro-inflammatoriese tumor-mikro-omgewing te bevorder wat die antitumor-immuunrespons versterk.

Die inhibisie van TIM-3 het gelei tot verhoogde langtermyn-oorlewing in eksperimentele modelle, wat daarop dui dat dit 'n potensiële terapeutiese teiken vir kliniese proewe in DIPG-pasiënte kan wees. Hierdie baanbrekende navorsing bied hoop om effektiewe behandelings vir hierdie aggressiewe kinderkanker te vind.

Die studie is ondersteun deur befondsing van verskeie openbare en private organisasies, insluitend die Europese Navorsingsraad, ChadTough-Defeat DIPG Foundation, Spanish Association Against Cancer, Vicky's Dream, Adey Foundation, ACS Foundation, en die Pablo Ugarte Association.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie navorsing die potensiaal van immunoterapie en die belangrikheid van die identifisering van teikenmolekules om behandelingsuitkomste vir pasiënte met DIPG te verbeter.

Bronne: Cancer Cell-joernaal, Cima Universiteit van Navarra