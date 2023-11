Nuwe studie dui daarop dat geheimsinnige kolle diep ondergronds spore van antieke planeet kan wees

By

Wetenskaplikes het lank teoretiseer dat die maan gevorm is deur 'n reuse-impakgebeurtenis sowat 4.5 miljard jaar gelede toe 'n protoplaneet genaamd Theia met die aarde gebots het. Bewyse om hierdie teorie te ondersteun het egter ontwykend gebly. Nou, 'n baanbrekende studie stel voor dat twee enorme druppels wat meer as 1,000 XNUMX myl onder die aarde se oppervlak woon, oorblyfsels van Theia kan wees.

Hierdie kolle, bekend as groot lae-snelheid provinsies (LLVP's), is die eerste keer deur seismoloë ontdek, maar hul oorsprong het 'n raaisel gebly. Navorsers van 'n internasionale span, insluitend dr. Qian Yuan van die California Institute of Technology en prof. Hongping Deng van die Sjanghai Astronomical Observatory, het hulle tot rekenaarsimulasies gewend om die moontlike verband tussen die kolle en die antieke impakgebeurtenis te ondersoek.

Die simulasies het aan die lig gebring dat tydens die botsing 'n deel van Theia dieper in die Aarde kon gesink het terwyl die res 'n nuwe, groter Aarde gevorm het. Oor miljarde jare kon die materiaal van Theia binne die Aarde se mantel gesirkuleer het as gevolg van konveksiestrome, wat uiteindelik gelei het tot die vorming van die LLVP's.

Dr. Yuan het hierdie idee as die eerste bestempel wat so 'n verband voorgestel het. Alhoewel die bevindinge 'n interessante moontlikheid bied, sal die bevestiging van hierdie teorie die studie van maanrotse vereis. Ruimte-agentskappe se planne om 'n langtermyn-teenwoordigheid op die maan te vestig en moontlik mense na Mars te stuur, kan die geleentheid bied om hierdie gesteentes te versamel en met die LLVP's te vergelyk.

Alhoewel die studie lof ontvang het vir sy dapper denke, stel prof. Alex Halliday van die Universiteit van Oxford voor dat verdere ontleding nodig is. Om die prosesse te verstaan ​​wat die uiteenlopende samestelling van die diep mantel voortgebring het, terwyl die isotopiese ooreenkomste tussen die Aarde en die maan gehandhaaf word, bly 'n onderwerp vir toekomstige bespreking.

Terwyl wetenskaplikes voortgaan om in die oorsprong van die maan te delf, bied die ontdekking van potensiële Theia-oorblyfsels wat diep binne die Aarde versteek is, 'n opwindende weg vir verdere navorsing en verkenning.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is LLVP's?

A: LLVP's, of groot lae-snelheid provinsies, verwys na enorme kolle wat diep binne-in die Aarde se mantel begrawe is en wat duidelike seismiese eienskappe het.

V: Wanneer is die maan gevorm?

A: Die leidende teorie dui daarop dat die maan ongeveer 4.5 miljard jaar gelede gevorm is deur 'n botsing tussen die Aarde en 'n protoplaneet genaamd Theia.

V: Watter bewyse ondersteun die reuse-impakteorie?

A: Alhoewel bewyse vir die teorie beperk is, bied die ontdekking van die LLVP's en hul potensiële verbintenis met Theia 'n nuwe manier van ondersoek.

V: Hoe kan maanrotse bevestiging verskaf?

A: Deur die samestelling en chemiese handtekeninge van maanrotse te bestudeer, kan wetenskaplikes dit met die LLVP's vergelyk om te bepaal of hulle soortgelyke oorsprong het.

V: Wat is die implikasies van hierdie studie?

A: As die LLVP's inderdaad oorblyfsels van Theia is, kan dit verdere ondersteuning bied vir die reuse-impakteorie en lig werp op die vroeë vorming van die maan en Aarde.