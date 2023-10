Die weg baan: maanpaaie kan maantegnologie beskerm

By

Wetenskaplikes glo dat die plaveisel van die maan se oppervlak gladder vervoer vir maanvliegtuie kan bied en ook landers en ander tegnologie kan beskerm wat gestuur word om die maanoppervlak te verken. Die primêre rede hiervoor is die teenwoordigheid van maanstof, wat uitdagings inhou weens sy elektriese lading en skerp kante.

Die afwesigheid van wind en water op die maan verhoed dat rotse soos op Aarde in sand verweer. As gevolg hiervan word die maan se oppervlak voortdurend gebombardeer deur kosmiese straling en buiteaardse impakte, wat veroorsaak dat die rotse tot poeieragtige regoliet maal. Hierdie maanstof is hoogs kleefmiddel en skuur, wat 'n risiko vir maantegnologie en menslike gesondheid inhou indien ingeasem word.

In 'n poging om hierdie uitdagings aan te spreek, het wetenskaplikes die idee ondersoek om paaie op die maan te bou. Die koste en moeilikheid om materiaal van die Aarde na die maan te vervoer was egter groot struikelblokke.

Ten einde oplossings op die terrein te vind, het navorsers eksperimente uitgevoer om maanstof in geskikte materiaal vir maanpaaie te hergebruik. Hulle het sonlig op maanregoliet gefokus en lasers gebruik om die son se straling te simuleer. Hierdie proses het gelei tot die skepping van driehoekige teëls wat ineen kan sluit om soliede, gelyk oppervlaktes vir maanpaaie en potensiële landingsplekke te vorm.

Om genoeg sonlig op te wek om maanstof te smelt, het egter die gebruik van groot lense, so hoog soos 'n persoon, vereis om die sonlig te fokus. Verdere navorsing sal nodig wees om die duursaamheid van hierdie teëls in die harde maanomgewing en hul geskiktheid as landingsplatforms te bepaal.

Die bevindinge van hierdie navorsing is in Scientific Reports gepubliseer.

