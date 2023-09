Gewelddadige voeding: Hoe supermassiewe swart gate draai en ruk ruimte-tyd

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Noordwes-Universiteit gedoen is, het die konvensionele begrip van hoe supermassiewe swart gate voed, uitgedaag. Daar is voorheen geglo dat swart gate materie geleidelik oor lang tydperke verteer. Deur gebruik te maak van hoë-resolusie 3D-simulasies het die navorsers egter ontdek dat hierdie kosmiese reuse met geweld spasie-tyd verdraai en uitmekaar skeur om materie teen verbasend vinnige tempo te verteer, en een eetsiklus in net 'n paar maande voltooi.

Die span het Summit, een van die wêreld se grootste superrekenaars, gebruik om 'n 3D-simulasie uit te voer wat gasdinamika, magnetiese velde en algemene relatiwiteit geïntegreer het. Hierdie simulasie het 'n omvattende oorsig van swartgatgedrag verskaf en het aan die lig gebring dat swartgate die omliggende ruimte-tyd verdraai en die aanwasskyf in binne- en buitenste subskywe uitmekaar skeur. Die swart gat verteer dan die binneskyf, sodat puin van die buitenste subskyf die leemte kan vul.

Hierdie proses, bekend as "eet-hervul-eet," verklaar moontlik die geheimsinnige gedrag van "veranderende voorkoms"-kwasars. Kwasars is hoogs verligte galaktiese kerne wat deur supermassiewe swart gate aangedryf word. Kwasars met veranderende voorkoms vertoon vinnige en drastiese variasies in hul helderheid, en skakel dikwels binne 'n paar maande tot 'n paar jaar aan en af.

Vorige teorieë het gesukkel om te verduidelik hoekom die binneste gebied van 'n aanwasskyf verdwyn en vinnig hervul het. Die simulasies het egter getoon dat wanneer die binneste en buitenste subskywe ontkoppel, die swart gat se "voedingswaansin" begin. Die mededinging tussen die swart gat se rotasie en die wrywing en druk binne die skyf lei tot die skeur van die skywe en die stoot van die binneskyf na binne.

In teenstelling met vorige aannames, het die simulasies ook aan die lig gebring dat aanwasskywe nie noodwendig in lyn is met die swart gat se rotasie nie. In plaas daarvan wankel die binne- en buite-subskywe onafhanklik teen verskillende snelhede en hoeke. Hierdie vervorming van die hele aanwasskyf veroorsaak dat gasdeeltjies bots, wat lei tot uitbarstings van lig en energie.

Die nuwe begrip van hoe supermassiewe swart gate voed, maak opwindende weë oop vir verdere ondersoek na hierdie enigmatiese kosmiese entiteite. Dit daag langdurige teorieë uit en bied 'n meer akkurate uitbeelding van hul voedingsgewoontes, wat 'n beter begrip bied van die meganismes wat hul gedrag aandryf.

Bron: Noordwes-Universiteit se navorsers