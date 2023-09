Swart gate verteer hul omgewing vinniger as wat verwag is

’n Onlangse studie wat deur die Noordwes-Universiteit gedoen is, het nuwe lig gewerp op die vraatsugtige aptyt van swart gate. Alhoewel dit bekend is dat swart gate nie soos lewende organismes eet nie, laat hul gravitasiekrag hulle toe om nabygeleë voorwerpe soos gas, stof en selfs sterre te verteer. Hierdie proses word algemeen na verwys as "eet".

Tradisioneel is geglo dat swart gate materie uit hul omgewing teen 'n stadige pas verteer, na aanleiding van die voorspellings van klassieke aanwasskyfteorie. Die nuwe navorsing, wat gevorderde 3D-simulasies gebruik het, het egter hierdie aanname verkeerd bewys.

Die studie het bevind dat swart gate teen verbasend vinnige spoed deur hul aanwasskyf ruk, wat dit in wese in 'n warrelwind verslind. 'n Akkresieskyf is 'n kolkende skyf van materie wat in 'n swart gat spiraal in 'n swart gat. Hierdie skyf vorm wanneer die swart gat in 'n binêre stelsel met 'n metgeselster is of wanneer dit omring word deur 'n wolk van gas en stof. Die swart gat se geweldige gravitasiekrag trek hierdie elemente aan, wat veroorsaak dat hulle in die dieptes van die swart gat spiraal.

Die ontdekking van hierdie versnelde verbruik verskaf waardevolle insigte in die gedrag van swart gate en hul impak op hul omgewing. Die navorsers aan die Noordwes-Universiteit hoop dat hierdie nuutgevonde begrip wetenskaplikes kan help om die raaisels rondom hierdie enigmatiese kosmiese entiteite te ontrafel.

Ten slotte, swart gate se onversadigbare honger lei daartoe dat hulle hul omliggende omgewing baie vinniger verteer as wat voorheen geglo is. Deur hul geweldige swaartekrag trek hulle vinnig gas, stof en selfs sterre op. Die onlangse studie wat deur die Noordwes-Universiteit gedoen is en gebaseer is op 3D-simulasies, het hierdie versnelde verbruik ontbloot, wat nuwe insigte in die gedrag van swart gate verskaf.

Bronne:

– Noordwes-Universiteitstudie