Die ontwykende draai van M87 se supermassiewe swart gat

In 'n baanbrekende prestasie het 'n internasionale span sterrekundiges onder leiding van Yuzhu Cui definitiewe bewyse gelewer van die draaiende supermassiewe swart gat in die middel van die reusagtige elliptiese sterrestelsel M87. Hierdie ontdekking voeg nog 'n mylpaal by M87 se nalatenskap, wat in 1918 begin het toe dit die eerste sterrestelsel geword het wat sy ligstraal onthul het. Verder het M87 geskiedenis gemaak in 2019 toe die Event Horizon Telescope die eerste beeld van 'n swart gat se skaduwee vasgelê het.

Die supermassiewe swart gat in M87 weeg 'n verbysterende 6.5 miljard sonmassas, wat dit meer as 'n duisend keer meer massief maak as die swart gat in die middel van ons Melkweg-sterrestelsel. Dit is nie maklik om data van hierdie enigmatiese voorwerpe af te haal nie, maar die navorsers het voorafgaande jets en aanwasskywe, saam met Einstein se Algemene Relatiwiteitsteorie, gebruik om in die raaisels van M87 te delf.

Deur 17 jaar se data van 'n wêreldwye netwerk van radioteleskope te ontleed, het Cui se span 'n merkwaardige 11-jaar-siklus van presessie-stralers ontdek en aan die lig gebring dat die rotasie-asse van die swart gat en sy aanwasskyf verkeerd in lyn is. Hierdie wanbelyning veroorsaak dat die straal skuif of wankel, wat lei tot presessie. Die modelle wat deur die span ontwikkel is, strook presies met die waarnemingsdata, wat bevestig dat die supermassiewe swart gat in die hart van M87 inderdaad draai en 'n deurslaggewende rol speel in energie-oordragmeganismes.

Hierdie deurbraak is nie net 'n belangrike stap vorentoe om swart gate te verstaan ​​nie, maar stel ook nuwe vrae en uitdagings vir wetenskaplikes. Navorsers is nou gretig om die struktuur van die geassosieerde aanwasskyf te ondersoek en die rotasiesnelhede van beide die swart gat en die skyf te bepaal. Deur hierdie raaisels te ontrafel, hoop sterrekundiges om dieper insigte te kry in die merkwaardige energieproduserende meganismes van aktiewe galaktiese kerne soos M87.

Algemene vrae (FAQ):

V: Hoe ver is M87?

A: M87 is ongeveer 55 miljoen ligjare van die Aarde af geleë.

V: Hoe massief is die supermassiewe swart gat in M87 in vergelyking met die een in die Melkweg?

A: Die swart gat in M87 is meer as 'n duisend keer meer massief as die een in die Melkweg.

V: Wat is presessie?

A: Presessie verwys na die geleidelike verandering in die oriëntasie van 'n voorwerp se rotasie-as. In die geval van M87 se swart gat, veroorsaak sy wanbelynde as die straal om te skuif of wiebel, wat tot presessie lei.

V: Wat is aanwasskywe?

A: Akkresieskywe is roterende skywe van gas en stof wat voorwerpe soos swart gate omring. Hulle word gevorm wanneer gas uit die omliggende ruimte na die gravitasiekrag van die swart gat getrek word.

V: Wat is die betekenis daarvan om die draai van M87 se swart gat te bevestig?

A: Bevestiging van die spin van M87 se swart gat bied waardevolle insigte in die energie-oordragmeganismes en -prosesse wat binne aktiewe galaktiese kerne plaasvind. Hierdie ontdekking help sterrekundiges om die vorming en gedrag van swart gate beter te verstaan.

