Swart gate is dalk nie so eenvoudig as wat ons gedink het nie

Swart gate is nog altyd as relatief eenvoudig beskou in terme van hul eienskappe. Die 'geen-haar-stelling' dui daarop dat al die inligting oor 'n swart gat opgesom kan word deur sy massa, hoekmomentum en lading. ’n Onlangse studie deur navorsers van die Universiteit van Southampton, Universiteit van Cambridge en die Instituut vir Kosmoswetenskappe van die Universiteit van Barcelona daag egter hierdie idee uit.

Tipies lei die ineenstorting van materie in 'n swart gat tot die verlies van alle ander inligting oor die saak. Dit lei tot die idee dat swart gate "kaal" is en sonder enige onderskeidende kenmerke is, afgesien van die drie genoemde kenmerke.

Die navorsers stel egter voor dat swart gate onder sekere omstandighede "harig" kan word. Terwyl die geen-haar-stelling aanvaar dat die spasie rondom 'n swart gat leeg is, stel die navorsers voor dat as 'n binêre swartgatstelsel genoeg gelaaide materiaal insluk, die swart gate self genoeg gelaai kan word om mekaar af te weer. Hierdie afstoting kan die aantrekkingskrag balanseer, 'n stabiele ewewig skep en 'n swartgatstelsel met veelvuldige horisonne tot gevolg hê.

Vanuit ons perspektief op Aarde, sal hierdie binêre swart gate as een verskyn, soortgelyk aan hoe dubbele eiergele in eiers in 'n karton versteek kan word. Die navorsers veronderstel ook dat die kosmologiese konstante, wat moontlik verband hou met donker energie, kan verhoed dat sekere swart gate saamsmelt.

Hierdie ontleding daag die huidige begrip van swart gate uit en stel voor dat hulle meer komplekse eienskappe kan hê as wat voorheen gedink is. Terwyl die navorsers wel beperkings in hul studie gevind het, open dit nuwe moontlikhede en weë vir verdere ondersoek na die aard van swart gate.

