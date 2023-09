Nuwe studie dui daarop dat die naaste swart gat aan die aarde 150 ligjare weg kan wees

’n Onlangse studie het ons begrip van die naaste swart gat aan die aarde uitgedaag. Vorige navorsing het aangedui dat die naaste bekende swart gat 1,560 150 ligjare weg geleë was. ’n Nuwe studie wat in die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society gepubliseer is, dui egter daarop dat daar dalk ’n swart gat so naby as XNUMX ligjare van die aarde af is.

Die studie het gefokus op die Hyades-swerm, wat die naaste oop sterreswerm aan ons planeet is. Met behulp van data van die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-sending, het wetenskaplikes van die Universiteit van Padua en die Universiteit van Barcelona die beweging en evolusie van die sterre in die Hyades-swerm ontleed. Deur middel van simulasies het hulle bewyse gevind wat die teenwoordigheid van swart gate in of naby die groep voorstel.

’n Oop swerm is ’n versameling sterre wat losweg bymekaar gehou word deur hul gravitasiekrag en gedeelde eienskappe het, soos ouderdom en chemiese samestelling. Die navorsers het die simulasieresultate vergelyk met die werklike posisies en snelhede van die sterre in die Hyades, wat presies deur Gaia-satelliet waargeneem is. Die simulasies het aangedui dat daar twee of drie swart gate in die middel van die groep of naby is.

As dit bevestig word, sal hierdie swart gate die naaste kandidate aan ons sonnestelsel wees. Hierdie ontdekking werp nie net lig op die verspreiding van swart gate in die sterrestelsel nie, maar verskaf ook insig in hoe hulle die evolusie van sterreswerms beïnvloed en bydra tot gravitasiegolfbronne.

Swart gate is uiters digte voorwerpe wat gevorm word deur die ineenstorting van massiewe sterre. Hul swaartekrag is so sterk dat nie eers lig dit kan ontsnap nie. Alhoewel hulle nie direk waargeneem kan word nie, word hul teenwoordigheid tipies afgelei deur hul impak op omliggende materie te bestudeer. Byvoorbeeld, die vernietiging van 'n verbygaande ster deur 'n swart gat lei tot waarneembare x-strale.

Die opsporing van gravitasiegolwe in 2015 het navorsing oor swart gate aansienlik bevorder. Gravitasiegolwe is die eerste keer waargeneem vanaf die botsing van twee swart gate wat 1.3 miljard ligjare weg geleë is, wat verdere ondersoek na hierdie enigmatiese hemelliggame laat ontstaan.

Bronne:

– Oorspronklike artikel: [bron]

– ESA se Gaia-missie: [bron]