Die eerste direkte bewys van 'n draaiende swart gat: 'n baanbrekende ontdekking

Sterrekundiges het onlangs 'n buitengewone deurbraak gemaak deur die eerste direkte bewyse van 'n draaiende swart gat vas te lê. Hierdie merkwaardige prestasie bied baanbrekende insigte in een van die heelal se mees enigmatiese voorwerpe.

So, wat presies is 'n swart gat? NASA definieer dit as 'n gebied in die ruimte waar die swaartekrag so sterk is dat geen lig kan ontsnap nie. Hierdie kosmiese verskynsels word gevorm wanneer materie in 'n ongelooflike klein ruimte saamgepers word, gewoonlik aan die einde van 'n ster se lewe. Sommige swart gate is selfs die gevolg van sterwende sterre.

Die konsep van swart gate is nie nuut nie. Trouens, die voorspelling van swart gate dateer terug na 1915 toe Albert Einstein hul bestaan ​​gepostuleer het deur sy algemene relatiwiteitsteorie. Die idee self het egter veel vroeër ontstaan. In 1784 het 'n Engelse filosoof genaamd John Michell veronderstel dat as lig wel uit deeltjies bestaan, dan sou swaartekrag die beweging daarvan beïnvloed. Hy het voorspel dat sterre groter as die Son sulke sterk gravitasiekragte kan uitoefen dat lig nie daaruit sou kon ontsnap nie. Hy het na hierdie hemelse voorwerpe verwys as “donker sterre”.

Daar word geglo dat die Melkweg, ons eie sterrestelsel, moontlik meer as 100 miljoen swart gate kan huisves. In die hart van die Melkweg lê 'n supermassiewe swart gat genaamd Sagittarius A*. Hierdie kolossale struktuur het 'n massa wat ongeveer vier miljoen keer dié van die Son is en is sowat 26,000 XNUMX ligjare van die aarde af geleë.

Swart gate bestaan ​​uit twee hoofkomponente: die gebeurtenishorison en die singulariteit. Die gebeurtenishorison is soos die oppervlak van die swart gat, wat die punt aandui waarop swaartekrag te intens word vir enigiets om te ontsnap. In die middel lê die singulariteit, 'n oneindig klein en digte punt.

Wetenskaplikes het onlangs aansienlike vordering gemaak in ons begrip van swart gate. Van die bevestiging van die bestaan ​​van supermassiewe swart gate in die middelpunte van sterrestelsels tot die vaslegging van die eerste beeld van 'n swart gat deur die Event Horizon Telescope, ons kennis het eksponensieel uitgebrei.

Swart gate kom in 'n verskeidenheid groottes voor, met drie hooftipes: oer-, ster- en supermassief. Daar word geglo dat oer swart gate so klein soos 'n enkele atoom is, maar met die massa van 'n groot berg. Sterre swart gate is die algemeenste en kan binne die Melkweg voorkom. Ten slotte, supermassiewe swart gate is die grootste, met massas wat die Son s'n ver oorskry.

In teenstelling met folklore-teorieë, dwaal swart gate nie lukraak deur die heelal en sluk wêrelde in nie. Hulle hou by die wette van swaartekrag, net soos enige ander hemelse voorwerp. Slegs as 'n swart gat 'n wentelbaan te naby aan ons sonnestelsel sou hê, sou die Aarde aansienlik geraak word, maar hierdie scenario is hoogs onwaarskynlik.

Die onlangse ontdekking van 'n draaiende swart gat bied 'n merkwaardige blik op die geheimsinnige aard van hierdie kosmiese grootmense. Hierdie deurbraak brei nie net ons kennis van die heelal uit nie, maar verdiep ook ons ​​fassinasie met hierdie enigmatiese voorwerpe.

Bronne:

– NASA

– Europese Ruimte-agentskap

– space.com

- Universiteit van Chicago

– Nasionale Lug- en Ruimtemuseum