Die eetgewoontes van supermassiewe swart gate: nuwe studie onthul verrassende bevindings

’n Nuwe studie onder leiding van die Noordwes-Universiteit daag vorige aannames oor die eetgewoontes van supermassiewe swart gate uit. Terwyl daar voorheen geglo is dat swart gate hul kos stadig verteer het, toon nuwe simulasies dat hulle dit eintlik baie vinniger verslind. Die resultate van hierdie baanbrekende studie sal op 20 September in The Astrophysical Journal gepubliseer word.

Volgens hoë-resolusie 3D-simulasies verdraai draaiende swart gate die omliggende ruimte-tyd, wat veroorsaak dat die aanwasskyf van gas in binne- en buitenste subskywe skeur. Die swart gate verteer eers die binneste ring en dan vul puin van die buitenste subskyf die gaping. Hierdie eet-hervul-eet-proses vind binne 'n kwessie van maande plaas, baie vinniger as wat voorheen gedink is.

Hierdie nuwe begrip kan help om die gedrag van kwasars te verduidelik, wat van die helderste voorwerpe in die naghemel is. Kwasars vlam dikwels op en verdwyn dan sonder verduideliking. Die vinnige veranderinge wat in kwasars waargeneem word, stem ooreen met die vernietiging en aanvulling van die binnestreke van die aanwasskyf.

Die vorige aanname dat aanwasskywe in lyn was met die swart gat se rotasie, is as vals bewys. Die simulasie wat deur die navorsers uitgevoer is, dui daarop dat die streke rondom swart gate meer onstuimig is as wat voorheen geglo is. Met behulp van een van die wêreld se grootste superrekenaars het navorsers 'n 3D-simulasie van 'n dun, gekantelde aanwasskyf geskep wat gasdinamika, magnetiese velde en algemene relatiwiteit in ag geneem het.

Die kromming wat veroorsaak word deur raamsleep, 'n verskynsel waar die draaiende swart gat ruimte-tyd om dit sleep, laat die hele skyf wankel. Die binneskyf wankel vinniger as die buitenste dele, wat lei tot botsings wat materiaal nader aan die swart gat dryf. Uiteindelik breek die binneskyf uitmekaar van die res van die skyf en die subskywe begin onafhanklik ontwikkel.

Die skeurgebied, waar die binneste en buitenste subskywe ontkoppel, is waar die voedingswaansin begin. Die rotasie van die swart gat kompeteer met die wrywing en druk binne-in die skyf, wat veroorsaak dat die binneste en buitenste skywe bots en die binneskyf na die swart gat stoot. Hierdie proses skep 'n siklus van eet-hervul-eet.

Hierdie studie kan moontlik die verskynsel van "veranderende voorkoms"-kwasars verklaar, waar kwasars drasties verander oor tydskale van maande tot jare. Die simulasies wat deur die navorsers uitgevoer is, verskaf 'n moontlike verklaring vir die vinnige verheldering en verdof wat in hierdie voorwerpe waargeneem word.

Oor die algemeen werp hierdie studie nuwe lig op die komplekse eetgewoontes van supermassiewe swart gate en baan die weg vir verdere navorsing om hul gedrag te verstaan.

Definisies:

– Akkresieskyf: ’n Skyf gas, stof en ander materie wat om ’n hemelse voorwerp wentel, soos ’n swart gat of ’n jong ster, voordat dit uiteindelik op die voorwerp val.

– Kwasar: ’n Uiters helder en veraf aktiewe galaktiese kern wat groot hoeveelhede energie uitstraal, veral in die vorm van lig en radiogolwe.

Bronne:

– The Astrophysical Journal (bron van studie)

– Noordwes-Universiteit (bron van inligting oor die navorsers)