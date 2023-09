Supermassiewe swart gate skeur omringende aanwasskywe uitmekaar, nuwe studievertonings

'n Nuwe studie wat deur die Noordwes-Universiteit gedoen is, het aan die lig gebring dat supermassiewe swart gate hul omliggende aanwasskywe teen 'n baie vinniger tempo verteer as wat voorheen geglo is. Die studie se simulasies dui daarop dat draaiende swart gate die omliggende ruimte-tyd verdraai, wat lei tot die skeur van die gewelddadige maalkolk van gas wat die swart gat omring en voed. Hierdie skeur skep binne- en buitenste subskywe, met die swart gat wat die binneste ring eerste verteer. Puin van die buitenste subskyf mors dan in die gaping wat deur die verbruikte binnering gelaat word, en die proses herhaal. Verbasend genoeg neem hierdie siklus net 'n paar maande, baie vinniger as die honderde jare wat voorheen voorgestel is.

Die bevindinge van hierdie studie kan moontlik die wisselvallige gedrag van hemelse voorwerpe soos kwasars verklaar, wat skielike verheldering en verduistering sonder verduideliking vertoon. Daar word geglo dat kwasars aangevuur word deur swart gate wat gas van hul aanwasskywe verbruik. Die klassieke teorie van aanwasskywe hou egter nie rekening met die drastiese variasies wat in kwasars waargeneem word nie. Die simulasies wat deur Northwestern se navorsingspan uitgevoer is, verskaf 'n moontlike verduideliking vir hierdie variasies, wat aandui dat die binnestreke van die aanwasskyf mettertyd vernietig en aangevul kan word.

Vorige aannames oor aanwasskywe het verkeerdelik aanvaar dat hulle in lyn was met die rotasie van die swart gat. Die navorsingspan se simulasies dui egter daarop dat die streke rondom swart gate baie meer onstuimig en morsig is as wat voorheen gedink is. Deur hoë-resolusie-simulasies op een van die wêreld se grootste superrekenaars te gebruik, kon die navorsers die nodige fisika inkorporeer om 'n meer realistiese model van swartgat-aanwasskywe te konstrueer.

Hierdie studie werp nuwe lig op die eetgewoontes van supermassiewe swart gate en bied 'n beter begrip van die prosesse wat die gedrag van hemelse voorwerpe soos kwasars dryf. Die navorsing is in The Astrophysical Journal gepubliseer.

