Onverwagte laat-aanvang radiogolwe bespeur van supermassiewe swart gate

’n Span astrofisici het ’n interessante ontdekking gemaak oor radiogolwe wat deur supermassiewe swart gate uitgestraal word. In teenstelling met vorige aannames, kan hierdie radiogolwe vir honderde dae voortduur nadat die swart gat 'n ster uitmekaar geskeur het, wat ons begrip van hierdie kosmiese verskynsels uitdaag.

Die span het data van 24 supermassiewe swart gate ingesamel deur drie radioteleskope te gebruik: die Very Large Array, MeerKAT en die Australian Telescope Compact Array. Verbasend genoeg het hulle gevind dat tien van hierdie swart gate radiogolwe 500 tot 2,000 XNUMX dae na die aanvanklike ster-ruk-gebeurtenis uitgestraal het.

Hierdie bevinding weerspreek vorige oortuigings dat radiogolwe binne weke of maande na 'n swartgatbotsing verminder. Volgens die astrofisikus Yvette Cendes, die hoofskrywer van die studie, beteken dit dat tot die helfte van alle swart gate wat 'n ster verskeur, jare later steeds materiaal uitstraal, 'n verskynsel waarna sy verwys as "bars".

Wanneer 'n ster te naby aan 'n swart gat kom, rek sy geweldige swaartekrag die ster in 'n spaghetti-agtige vorm. Hierdie gety ontwrigting gebeurtenis produseer een van die helderste optiese fakkels in die heelal. Sowat 20 tot 30 persent van hierdie gebeurtenisse lei tot radiogolfuitvloei in die vroeë stadiums. Slegs sowat 100 sulke gebeurtenisse is egter sedert die 1990's waargeneem.

Tipies, sodra die aanvanklike helder lig van 'n gety-ontwrigting waargeneem is, is navorsers geneig om hul fokus elders te verskuif. Die span se vorige ontdekking van 'n swart gat wat radiogolwe uitstraal jare nadat hulle 'n ster verslind het, het egter nuuskierigheid oor die gedrag van ander swart gate laat ontstaan.

Die navorsers stel twee verduidelikings vir die laat-aanvang radiogolwe voor. Dit is moontlik dat dit tyd neem vir die puin rondom die swart gat om in 'n stabiele wentelbaan te vestig. Alternatiewelik kan die puin swak aan die swart gat gebind word en 'n bolomhulsel vorm, wat geleidelik saamtrek om 'n aanwasskyf te vorm. Hierdie vertraagde skyfvorming kan die langdurige uitstraling van radiogolwe verklaar.

Hierdie studie daag ons begrip uit van hoe supermassiewe swart gate in wisselwerking is met hul omgewing. Verdere navorsing en waarnemings sal nodig wees om die raaisel van hierdie laat-aanvang radiogolwe te ontrafel.

