Wetenskaplikes produseer vollengte spinnekop-syvesels met behulp van geneties gemodifiseerde sywurms

Wetenskaplikes het 'n groot deurbraak behaal deur die suksesvolle vervaardiging van vollengte spinnekop-syvesels met behulp van geneties gemodifiseerde sywurms. Hierdie sy het geweldige potensiaal as 'n skaalbare, volhoubare en hoë kwaliteit alternatief vir sintetiese vesels soos nylon.

Sywurm-sy is die enigste dierlike syvesel wat kommersieel op groot skaal vervaardig word, danksy goed gevestigde grootmaaktegnieke. Konvensionele sywurm-sy het egter 'n reputasie dat dit bros is. Aan die ander kant is spinnekop sy ongelooflik sterk en taai. Die uitdaging was om 'n manier te vind om spinnekopsy op groot skaal te produseer weens spinnekoppe se kannibalistiese aard.

In hierdie studie het navorsers genetiese modifikasietegnieke gebruik om sywurms te ontwerp met die vermoë om spinnekop-syvesels te produseer. Hulle het 'n syproteïen van 'n bol-weefspinnekop in die sywurm se DNA ingevoeg, wat die geen wat verantwoordelik is vir die sywurm se primêre syproteïen, vervang het. Hierdie benadering, bekend as CRISPR-Cas9, het die suksesvolle aktivering van die spinnekopsy-geen moontlik gemaak sonder om in te meng met die sywurm se natuurlike syproduksie.

Die gevolglike vesels het verwagtinge oortref en het hoë treksterkte en taaiheid vertoon. Verbasend genoeg was die vesels ook meer buigsaam as wat verwag is. Hierdie deurbraak het beduidende implikasies vir verskeie nywerhede, insluitend biomediese ingenieurswese, lugvaarttegnologie en slim materiaal vir die weermag. Die spinnekop wat vervaardig word, is selfs ses keer taaier as Kevlar, 'n materiaal wat algemeen in koeëlvaste baadjies gebruik word.

Die navorsers beoog om hierdie proses verder te verfyn deur geneties gemodifiseerde sywurms te ontwikkel wat in staat is om spinnekop-syvesels te produseer deur natuurlike en gemanipuleerde aminosure te gebruik. Hulle glo hierdie benadering het groot potensiaal om selfs sterker en meer veelsydige syvesels te skep.

Die vermoë om spinnekop-syvesels met behulp van geneties gemodifiseerde sywurms te produseer, bied nie net 'n volhoubare alternatief vir sintetiese vesels nie, maar bied ook geleenthede om wêreldwye eise aan te spreek. Die vesels kan as chirurgiese hechtings gebruik word, wat die behoefte aan meer as 300 miljoen prosedures jaarliks ​​aanspreek.

