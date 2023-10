Bio-ingenieurswese-tak by Ames: Advancing Technologies for Space Exploration

Die Bio-ingenieurswese-tak by Ames is aan die voorpunt van die ontwikkeling van gevorderde tegnologieë om toekomstige menslike missies buite 'n lae Aarde-baan moontlik te maak. Hul navorsing- en tegnologie-ontwikkelingspogings fokus op die skep van selfversorgende lewensondersteuningstelsels, die optimalisering van hulpbronbenutting en die verbetering van die volhoubaarheid van uitgebreide ruimtemissies.

Een sleutelarea van navorsing is atmosfeerherlewing en spoorkontaminantbeheer. Die tak werk daaraan om gevorderde tegnologieë te ontwikkel om koolstofdioksied en ander kontaminante uit kajuitatmosfeer te verwyder en dit in veilige en nuttige produkte te omskep. Hierdie navorsing het ten doel om die kwaliteit van die lug in die ruimtetuig te verseker en die behoefte aan hervoorsieningsendings te minimaliseer.

Waterherwinning is nog 'n belangrike aspek om langdurige ruimtemissies moontlik te maak. Die Bio-ingenieurswese-tak is toegewy aan die ontwikkeling van tegnologieë wat waterherwinningskoerse aansienlik kan verbeter, betroubaarheid verhoog en die verbruik van hulpbronne kan verminder. Hierdie vooruitgang in waterherwinning help om die afhanklikheid van die aarde vir kritieke voorrade te verminder.

Afvalbestuur is ook 'n prioriteit vir die Tak. Hulle werk aktief aan tegnologieë om afvalvolume te verminder, water en ander hulpbronne uit afval te herwin, en mikrobiese en chemiese prosesse te ontwikkel om afvalmateriaal veilig te hergebruik. Hierdie innovasies sal bydra tot die skep van meer volhoubare en selfversorgende ruimtehabitats.

Die Bio-ingenieurswese-tak ondersoek ook sintetiese biologie om biologiese stelsels te ontwerp wat kritieke hulpbronne vir eksplorasie kan verskaf. Dit sluit voedselproduksie, lewensondersteuning en die ontwikkeling van nuwe materiale in. Deur die potensiaal van biologiese stelsels te benut, beoog NASA om die afhanklikheid van tradisionele voorsieningskettings te verminder en selfvoorsiening tydens ruimtemissies te verbeter.

Daarbenewens is die tak betrokke by die Omega-projek, wat fokus op die ontwikkeling van buitelandse fotobioreaktors vir biobrandstofproduksie. Hierdie fotobioreaktors produseer nie net biobrandstof nie, maar dien ook as 'n manier om afvalwater te behandel, koolstof te sekwestreer en 'n platform vir akwakultuur te bied. Hierdie geïntegreerde stelsel het ten doel om hulpbronbenutting te maksimeer terwyl die omgewingsimpak tot die minimum beperk word.

Om die ontwikkeling van betroubare lewensondersteuningstelsels vir toekomstige missies te ondersteun, gebruik die Bioingenieurswese-tak stelselingenieurswese-instrumente. Hierdie instrumente stel argitektuuranalise, modellering en simulasie in staat om tegnologiegapings te identifiseer, handelstudies uit te voer en ingeligte besluite in die ontwerpproses te neem.

Samevattend is die Bioingenieurswese-tak by Ames 'n sleutelspeler in die bevordering van tegnologieë vir ruimteverkenning. Hul navorsings- en ontwikkelingspogings in atmosfeerherlewing, waterherwinning, afvalbestuur, sintetiese biologie, biobrandstofproduksie en stelselingenieurswese fasiliteer die verwesenliking van uitgebreide diepruimtemissies met verminderde afhanklikheid van aardgebaseerde hulpbronne.

