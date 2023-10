Die grootste sonstorm nog: 'n les uit antieke boomringe

’n Span wetenskaplikes het bewyse ontdek van die grootste sonkrag-superstorm wat nog ooit aangeteken is, wat 14,300 XNUMX jaar terug dateer. Die navorsers het radiokoolstofvlakke in antieke boomringe bestudeer, wat in die Franse Alpe bewaar gebly het. Die styging in radiokoolstof het 'n massiewe versteuring in die Aarde se boonste atmosfeer aangedui, veroorsaak deur 'n kragtige sonsuperstorm wat verreikende gevolge gehad het.

Terwyl sonstorms nie ongewoon is nie, is dié van hierdie omvang uiters skaars. As 'n storm van hierdie skaal vandag die aarde sou tref, sou dit katastrofiese skade aan ons kritieke infrastruktuur veroorsaak, veral die elektriese netwerk en satelliete in 'n wentelbaan. Hierdie bevinding beklemtoon die belangrikheid om sulke gebeure te verstaan ​​en voor te berei om ons globale kommunikasie- en energiestelsels te beskerm.

Die studie, gepubliseer in The Royal Society's Philosophical Transactions of the Royal Society A, het gedeeltelik gefossileerde bome vanaf die oewer van die Drouzetrivier ontleed. Deur middel van dendrochronologie het die navorsers 'n tydlyn gerekonstrueer en die styging in radiokoolstofvlakke presies 14,300 XNUMX jaar gelede geïdentifiseer. Hierdie metode het hulle in staat gestel om waardevolle inligting oor vorige omgewingsveranderinge en sonaktiwiteit in te samel.

Radiokoolstof word in die boonste atmosfeer geproduseer deur kosmiese strale en uiterste songebeurtenisse. Die koolstof word dan deur die biosfeer, insluitend bome, opgeneem en in hul jaarlikse groeiringe toegesluit. Die span het die radiokoolstofpiek vergelyk met berilliumvlakke in yskerne van Groenland, wat die bestaan ​​van 'n massiewe sonsuperstorm verder bevestig.

As die 14,300 XNUMX jaar oue sonstorm vandag plaasgevind het, sou dit ons telekommunikasie, satelliete en elektriese netwerke verwoes het. Die potensiële gevolge beklemtoon die behoefte om ons infrastruktuur te beskerm teen sonaktiwiteit wat miljoene kilometers ver plaasvind. Uiterste sonstorms kan transformators in elektrisiteitsnetwerke permanent beskadig, wat lei tot wydverspreide en langdurige stroomonderbrekings.

Wetenskaplikes het nege groot sonkrag-superstorms, bekend as Miyake Events, geïdentifiseer met behulp van boomring- en yskerndata van die afgelope 15,000 993 jaar. Die mees onlangse gebeure het in 774 CE en XNUMX CE plaasgevind. Dit bly egter 'n uitdaging om hierdie sonstorms te verstaan, aangesien direkte waarnemings skaars is. Wetenskaplikes is steeds onseker oor die oorsake, frekwensie en voorspelbaarheid van hierdie kragtige gebeure.

Die ontdekking van die 14,300 17 jaar oue Miyake Event bied waardevolle insigte in die gedrag van ons son. Terwyl instrumentele metings van sonaktiwiteit eers uit die XNUMXde eeu dateer, bied die bestudering van radiokoolstof in boomringe en berillium in yskerne 'n manier om die son se gedrag in die verlede meer omvattend te verstaan.

Die beroemde Carrington-gebeurtenis van 1859, wat bekend is daarvoor dat dit ontwrigtings soos telegraafmasjien-onderbrekings en helder nag-auroras veroorsaak het, is nie as 'n Miyake-gebeurtenis beskou nie. Die impak daarvan is goed gedokumenteer vanweë die relatief onlangse voorkoms daarvan en die waarnemings wat destyds deur mense gemaak is.

Om ons verlede te verstaan ​​is van kardinale belang om die risiko's wat met uiterste songebeurtenisse verband hou, akkuraat te voorspel en te versag. Die studie van radiokoolstof verskaf waardevolle insigte in die aarde se geskiedenis, en dien as 'n kragtige instrument om ons toekoms te voorspel. Daar is egter nog baie om te leer oor die gedrag van ons son en die potensiële gevare wat dit vir ons moderne infrastruktuur inhou.

Bronne:

– Die Royal Society se filosofiese transaksies van die Royal Society A

– Die Universiteit van Leeds