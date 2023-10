Walliese Universiteit dra by tot ruimteteleskoopsending om die skepping van die heelal te verken

Die Universiteit van Cardiff in Wallis sal kundigheid en tegnologie verskaf vir 'n ruimteteleskoopsending wat daarop gemik is om die skepping van die heelal te bestudeer. Die projek sal spesifiek fokus op die Oerknal en hoe die heelal meer as 13.7 miljard jaar gelede gevorm is.

Die missie, bekend as LiteBIRD, sal die oorblyfsels ontleed wat van die Oerknal agtergebly het. Die satelliet sal die huidige teorie rondom die heelal se vorming toets, insluitend die konsep van kosmologiese inflasie, wat daarop dui dat die heelal vinnig uitgebrei het onmiddellik na die Oerknal.

LiteBIRD beoog om in die vroeë 2030's te lanseer en sal bestaan ​​uit 'n kombinasie van hoë-, middel- en laefrekwensieteleskope. Professore Peter Hargrave en Erminia Calabrese van Cardiff Universiteit se Skool vir Fisika en Sterrekunde sal die Britse bydrae tot die sending lei. Hulle sal verantwoordelik wees vir die ontwerp en bou van die optika vir twee van die teleskope.

Met die hulp van die Universiteit van Cardiff se "unieke tegnologie" hoop die missie om die eienskappe van die kosmiese mikrogolf agtergrond (CMB) lig effektief te ondersoek. Dit sal wetenskaplikes in staat stel om te soek na bewyse van gravitasiegolwe wat deur inflasie veroorsaak kon word net ná die Oerknal. Die bevindinge sal verskeie inflasiemodelle bevestig of uitsluit, wat 'n dieper begrip van die oorsprong van ons heelal bied.

Die Britse Ruimte-agentskap (UKSA) het 'n aanvanklike befondsing van £2.7 miljoen vir die projek verskaf, wat gebruik sal word om die gespesialiseerde teleskope te ontwerp en die nodige lense en filters by Cardiff Universiteit te vervaardig.

Hierdie samewerking tussen Cardiff Universiteit en die LiteBIRD-konsortium is 'n beduidende bydrae tot die verkenning van die skepping van die heelal en sal ons begrip van hoe dit alles begin het, verder verbeter.

