Doeltreffende fotokatalitiese CO2-vermindering deur tweerigting gasheer-gas-interaksies

Die ontwikkeling van kunsmatige fotosintesestelsels vir die omskakeling van CO2 in waardevolle chemikalieë is van kardinale belang om aardverwarming en die energiekrisis aan te spreek. Een benadering om dit te bereik is deur CO2-vermindering met H2O-oksidasie te koppel om sonenergie in chemiese energie om te skakel, wat die proses van fotosintese naboots. Die doeltreffendheid van CO2-vermindering word egter belemmer deur die kinetiese versperring vir wateroksidasie.

Om die doeltreffendheid van die fotokatalitiese CO2-vermindering te verbeter, het navorsers elektronopofferingsmiddels gebruik om die reaksie te bevorder. Die gebruik van hierdie opofferingsmiddels is egter nie ekonomies haalbaar nie en beperk die oksidasiekapasiteit van die fotogegenereerde gate. Om hierdie uitdagings te oorkom, het wetenskaplikes die koppeling van CO2-vermindering met die oksidasie van organiese verbindings ondersoek, wat waardevolle chemikalieë sou oplewer. Hierdie benadering het die bykomende voordeel dat dit biomassa-afgeleide organiese stowwe as grondstowwe gebruik, wat die proses meer volhoubaar maak.

Om die elektronoordragdoeltreffendheid in fotokatalitiese stelsels te verbeter, het 'n navorsingspan van Tianjin Universiteit van Tegnologie, China, onder leiding van prof. Tong-Bu Lu, 'n nuwe strategie ontwikkel wat gebaseer is op tweerigting gasheer-gas interaksies. Hulle het dit bereik deur die katalisator en reaktant gelyktydig op die oppervlak van die fotosensibiliseerder te versamel. Hierdie direkte kontak tussen die katalisator/reaktant en die fotosensibiliseerder verminder aansienlik die afstand wat fotogegenereerde draers moet aflê, wat lei tot 'n dramatiese verbetering in die doeltreffendheid van CO2-vermindering.

Die resultate van die studie het 'n hoë opbrengs van CO2-vermindering na mieresuur (1610 μmol g-1 h-1) met 'n selektiwiteit van 96.5% getoon. Daarbenewens is die fotogegenereerde gate in CdS (kadmiumsulfied) vinnig vernietig deur furfurielalkohol gebind met β-CD (β-siklodekstrien), wat gelei het tot 'n furfurale opbrengs van 1567 μmol g-1 h-1 met meer as 99% selektiwiteit.

Hierdie deurbraaknavorsing open nuwe moontlikhede vir die konstruksie van hoogs doeltreffende kunsmatige fotosintesestelsels vir praktiese toepassings. Deur tweerigting gasheer-gas-interaksies te benut, kan navorsers die benutting van sonenergie vir CO2-vermindering en organiese oksidasie maksimeer, wat lei tot die produksie van waardevolle chemikalieë. Hierdie werk bring ons een stap nader aan die bereiking van volhoubare en doeltreffende koolstofverminderingstegnologieë.

vrae:

V: Hoe verbeter tweerigting gasheer-gas-interaksie fotokatalitiese CO2-vermindering?

A: Tweerigting gasheer-gas interaksies laat toe dat die katalisator en reaktant op die oppervlak van die fotosensibiliseerder versamel word, wat die transmissieafstand van fotogegenereerde draers verminder en doeltreffende CO2-vermindering bevorder.

V: Wat is die voordele daarvan om CO2-vermindering met organiese oksidasie te koppel?

A: Die koppeling van CO2-vermindering met organiese oksidasie maak voorsiening vir die produksie van waardetoegevoegde chemikalieë en die benutting van biomassa-afgeleide organiese stowwe as hernubare grondstowwe.

V: Wat is die belangrikste bevindinge van hierdie navorsing?

A: Die navorsing het getoon dat tweerigting gasheer-gas interaksies die doeltreffendheid van fotokatalitiese CO2 vermindering aansienlik kan verbeter, wat lei tot hoë opbrengste van mieresuur en furfural met uitstekende selektiwiteit.

V: Hoe dra hierdie navorsing by tot kunsmatige fotosintesestelsels?

A: Hierdie werk bied 'n nuwe benadering vir die ontwikkeling van praktiese en hoogs doeltreffende kunsmatige fotosintesestelsels, wat potensiële oplossings bied vir aardverwarming en energievolhoubaarheid.

Bron:

Chinese Tydskrif vir Katalise. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7