NASA haal asteroïde monsters suksesvol uit die diep ruimte

NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig het suksesvol monsters van 'n asteroïde uit die diep ruimte terugbesorg ná 'n sewe jaar lange sending. Met sy aankoms terug op aarde, het die klein kapsule met die monsters in die Utah-woestyn gespring, terwyl die moederskip sy reis na 'n ander asteroïde voortgesit het.

Die kapsule het in 'n afgeleë militêre gebied geland vier uur nadat dit van 63,000 XNUMX myl weg vrygelaat is. Die Mars-sendingherwinningspan het die suksesvolle landing aangekondig, met die kapsule wat drie minute voor skedule geland het. Die valskerm wat tydens afklim gebruik is, het vier keer hoër as wat verwag is oopgemaak, wat 'n hoër vertragingskoers aandui.

Tot die verligting van wetenskaplikes en sendingbeheerders het die kapsule ongeskonde en vry van enige besoedeling gebly, wat sy 4.5 miljard jaar oue monsters bewaar het. Binne twee uur na landing is die kapsule na 'n tydelike skoonkamer by die Verdedigingsdepartement se Utah-toets- en oefenbaan vervoer.

Tans word beraam dat die kapsule ten minste een koppie rommel bevat van die koolstofryke asteroïde genaamd Bennu. Die presiese hoeveelheid sal bevestig word wanneer die houer in die volgende paar dae oopgemaak word. Sommige materiaal het reeds drie jaar gelede tydens die insamelingsproses gemors en weggedryf.

Japan is die enigste ander land wat asteroïdemonsters suksesvol teruggebring het, maar NASA se missie is die grootste monsteropbrengs sedert die Apollo-maanlandings. Die monsters wat ingesamel is, sal waardevolle insigte gee oor die vorming van die Aarde en lewe, en gee wetenskaplikes 'n buitengewone blik op ons sonnestelsel se vroeë stadiums.

NASA se Osiris-Rex-sending het in 2016 begin en Bennu in 2018 bereik en die monsters in 2020 met 'n vakuumarm versamel. Die ruimtetuig het 'n afstand van 4 miljard myl deur sy reis afgelê.

Die monsters sal Maandagoggend na NASA se Johnson Space Centre in Houston gevlieg word. Die Johnson Space Centre huisves reeds honderde ponde maanrotse wat deur die Apollo-ruimtevaarders versamel is. Wetenskaplikes is gretig om die houer oop te maak en die hoeveelheid materiaal wat van Bennu verkry word, presies te meet.

Die sukses van die Osiris-Rex-sending bring NASA een stap nader aan die begrip van die vroeë chemiese samestelling van asteroïdes, die vorming van water en die boustene van lewe. Die data wat ingesamel word, sal ook deurslaggewend wees vir toekomstige pogings om asteroïdes af te weer wat 'n bedreiging vir die aarde kan inhou. Terwyl Osiris-Rex sy missie voortsit, is dit tans op pad na die asteroïde Apophis, wat dit in 2029 sal bereik.

Hierdie suksesvolle herwinning van asteroïdemonsters verteenwoordig NASA se derde monster-terugkeer van diepruimte-robotmissies. Die agentskap het voorheen monsters van sonwind in 2004 met die Genesis-ruimtetuig opgespoor en komeetstof met die Stardust-ruimtetuig suksesvol afgelewer in 2006. Terwyl planne vir die terugbesorging van Mars-monsters tans opgehou word, het die Perseverance-rover kernmonsters op die planeet vir die toekoms versamel vervoer na die aarde.

