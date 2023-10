NASA se Psyche-ruimtetuig gaan na metaalbedekte asteroïde

NASA se Psyche-ruimtetuig het 'n ses jaar lange missie aangepak om 'n metaalbedekte asteroïde te verken, 'n eerste in die veld van asteroïedverkenning. Die ruimtetuig, wat deur SpaceX vanaf NASA se Kennedy Space Center gelanseer is, is vernoem na die asteroïde wat dit gaan bestudeer. Daar word geglo dat hierdie spesifieke asteroïde die oorblyfsels van 'n vroeë planeet se kern is, wat aan wetenskaplikes waardevolle insigte bied oor die middelpunte van die Aarde en ander aardplanete.

Anders as die meeste asteroïdes, wat rotsagtig of ysig is, is hierdie metaalryke asteroïde in die buitenste gedeelte van die hoof-asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter geleë. Psyche is die grootste van die ongeveer nege bekende metaalryke asteroïdes. Wetenskaplikes skat dat die asteroïde ongeveer 144 myl (232 kilometer) breed en 173 myl (280 kilometer) lank is, met 'n oppervlak wat hoofsaaklik uit yster, nikkel en ander metale bestaan.

Benewens die studie van die samestelling van die asteroïde, hoop wetenskaplikes om inligting oor ons eie planeet te ontbloot. Die aarde se ysterkern genereer 'n magnetiese veld wat ons atmosfeer beskerm en die planeet bewoonbaar maak. Deur die metaalkern van hierdie asteroïde te bestudeer, hoop navorsers om 'n beter begrip te kry van die prosesse wat gelei het tot die vorming van ons planeet en die toestande wat nodig is vir lewe om te ontstaan.

Die $1.2 miljard-sending, gelei deur Arizona State University, sal 'n omwenteling roete neem om die asteroïde te bereik. Die ruimtetuig sal in 2026 'n swaartekrag-hupstoot van Mars ontvang voordat dit die asteroïde in 2029 bereik. Dit sal probeer om in 'n wentelbaan om die asteroïde te gaan en op verskillende afstande te sirkel. Die ruimtetuig is toegerus met sonkrag-elektriese aandrywing en 'n eksperimentele kommunikasiestelsel wat lasers in plaas van radiogolwe gebruik, wat die vloei van data van diep ruimte na die aarde verhoog.

NASA verwag dat die sending waardevolle data sal verskaf wat kan bydra tot toekomstige ruimteverkenning, insluitend die potensiaal om video's van die maan of Mars af te stuur. Die vertraagde lansering van die ruimtetuig was as gevolg van sagtewaretoetsprobleme, maar die hersiene skedule maak voorsiening vir bykomende reistyd om die asteroïde te bereik.

Oor die algemeen verteenwoordig die Psyche-missie 'n opwindende geleentheid om 'n unieke metaalwêreld te verken en belangrike insigte oor die vorming en samestelling van rotsagtige planete soos die Aarde te ontbloot.

– Marcia Dunn, Associated Press