Webb-teleskoop ontdek metaan en koolstofdioksied in die atmosfeer van eksoplaneet K2-18 b

’n Nuwe ondersoek wat deur NASA se James Webb-ruimteteleskoop uitgevoer is, het die teenwoordigheid van koolstofdraende molekules, insluitend metaan en koolstofdioksied, in die atmosfeer van eksoplaneet K2-18b aan die lig gebring. K2-18 b, wat 8.6 keer so massief soos die aarde is, wentel om 'n koel dwergster in die bewoonbare sone en is 120 ligjare van die aarde af geleë.

Hierdie bevindinge dra by tot onlangse studies wat daarop dui dat K2-18 b 'n Hycean-eksoplaneet kan wees, wat beteken dat dit die potensiaal het om 'n waterstofryke atmosfeer en 'n water-oseaan-bedekte oppervlak te besit. Hierdie ontdekking bied 'n fassinerende blik op 'n planeet anders as enigiets in ons Sonnestelsel en skep interessante vooruitsigte oor potensieel bewoonbare wêrelde elders in die Heelal.

Die James Webb-ruimteteleskoop het spektra van K2-18 b verkry, wat 'n oorvloed van metaan en koolstofdioksied in die eksoplaneet se atmosfeer vertoon het. Die tekort aan ammoniak ondersteun verder die hipotese dat daar 'n wateroseaan onder 'n waterstofryke atmosfeer in K2-18 b kan wees. Daarbenewens was daar 'n moontlike opsporing van 'n molekule genaamd dimetielsulfied, wat op aarde slegs deur lewe geproduseer word. Verdere bekragtiging is egter nodig om die teenwoordigheid daarvan te bevestig.

Die voorstel dat K2-18 b 'n Hycean-eksoplaneet kan wees, is interessant omdat hierdie wêrelde glo belowende omgewings is om na bewyse van lewe op eksoplanete te soek. Die groter Hycean-wêrelde is aansienlik meer bevorderlik vir atmosferiese waarnemings, in vergelyking met kleiner rotsagtige planete.

Terwyl K2-18 b in die bewoonbare sone lê en koolstofdraende molekules bevat, beteken dit nie noodwendig dat die planeet lewe kan onderhou nie. Sy groot grootte dui op die teenwoordigheid van 'n groot mantel van hoëdruk-ys in sy binnekant, soortgelyk aan Neptunus.

Hierdie ontdekkings beklemtoon die belangrikheid daarvan om diverse bewoonbare omgewings in ag te neem in die soeke na lewe elders in die heelal. Toekomstige waarnemings met die James Webb-ruimteteleskoop sal verdere insigte in die atmosfeer van K2-18 b verskaf en moontlik die teenwoordigheid van dimetielsulfied bevestig.

– Eksoplaneet: ’n Eksoplaneet (of buitesonplaneet) is ’n planeet wat buite ons Sonnestelsel geleë is en om ’n ander ster as die Son wentel.

– NASA: Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) is in 1958 gestig en is 'n onafhanklike agentskap van die Verenigde State se federale regering wat op ruimteverkenning en wetenskaplike navorsing fokus.

– James Webb-ruimteteleskoop: Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST of Webb) is 'n wentelende infrarooi sterrewag wat die ontdekkings van die Hubble-ruimteteleskoop aanvul.