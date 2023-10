Biologie-ontdekkings: Nuwe soogdierorganel en hommelbye se verdedigingsmeganisme

In 'n onlangse deurbraak het 'n span selbioloë by ETH Zurich 'n beduidende ontdekking gemaak deur 'n nuwe organel genaamd die eksklusoom in soogdierselle te identifiseer. Die eksklusoom is saamgestel uit DNS-ringe bekend as plasmiede. Hierdie bevinding maak nuwe weë oop vir die bestudering van die sellulêre prosesse en funksies wat met die eksklusoom verband hou.

Intussen het bioloë by die Universiteit van Exeter gevind dat hommelbye 'n unieke verdedigingsmeganisme teen Asiatiese horings het. Wanneer hom aangeval word, val hommels op die grond neer, wat veroorsaak dat die horings hul greep verloor. Hierdie gedrag laat die bye toe om hul aanvallers af te skud en ongedeerd te ontsnap.

Om voort te gaan na tegnologienuus, het navorsers aan die Universiteit van Jyväskylä 'n baanbrekende tegniek ontwikkel wat gebaseer is op 18de-eeuse wiskunde. Hul bevindinge dui daarop dat eenvoudiger KI-modelle nie noodwendig diepgaande leer vereis om komplekse take uit te voer nie. Hierdie ontdekking het implikasies vir die ontwikkeling van meer doeltreffende en hulpbronvriendelike KI-stelsels.

Op die gebied van robotika het ingenieurs aan die Noordwes-Universiteit 'n KI-stelsel geskep wat in staat is om nuwe robotte van nuuts af binne sekondes te ontwerp. Die stelsel se vermoë om 'n looprobot binne 'n minuut te ontwerp, demonstreer die potensiaal vir vinnige vordering in robotontwerp.

Daarbenewens het 'n span robotika-ingenieurs by die Korea Advanced Institute of Science and Technology suksesvol 'n 130 gram sagte robotgrijper geskep en getoets wat in staat is om 'n voorwerp van 100 kg op te lig. Hierdie prestasie toon die vordering met die ontwikkeling van liggewig dog kragtige robotstelsels.

Op die gebied van materiaalwetenskap het ingenieurs aan die Universiteit van Kalifornië San Diego 'n innoverende energiebergingsmateriaal ontwikkel wat ook as 'n omhulsel en battery vir elektroniese toestelle kan funksioneer. Hierdie materiaal het die potensiaal om die ontwerp en funksionaliteit van slimfone en ander elektroniese toestelle te revolusioneer.

Met betrekking tot mediese navorsing, het 'n span navorsers van verskeie instellings gevind dat die menslike baba-immuunstelsel 'n unieke en doeltreffende reaksie op SARS-CoV-2-infeksie het. Hulle het ontdek dat babas 'n teenliggaamreaksie vir tot 300 dae handhaaf, wat moontlike insigte vir COVID-19-behandeling en -voorkomingstrategieë voorstel.

In ander wetenskaplike bevindings het 'n studie wat deur navorsers aan die Aberystwyth Universiteit gedoen is, aan die lig gebring dat die "Altaarklip" by Stonehenge van 'n ander bron afkomstig is as die ander klippe waaruit die antieke monument bestaan. Hierdie ontdekking daag bestaande teorieë oor die konstruksie en geskiedenis van Stonehenge uit.

Laastens het navorsers by die Noorse Instituut vir Openbare Gesondheid 'n moontlike newe-effek van COVID-19-entstowwe by vroue van voortplantingsouderdom ontdek - vaginale bloeding. Hierdie bevinding beklemtoon die belangrikheid van die monitering en begrip van die volle reeks potensiële newe-effekte wat met inenting geassosieer word.

Hierdie uiteenlopende wetenskaplike ontdekkings dra by tot ons begrip van verskeie velde, wat wissel van biologie tot tegnologie en verder. Hulle baan die weg vir verdere navorsing, innovasie en vooruitgang op hierdie gebiede.

