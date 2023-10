Sonsverduistering sweep oor Amerika: Hoogtepunte en volgende komende verduistering

By

Saterdag het ’n beduidende sonsverduistering plaasgevind wat kykers regoor die Amerikas bekoor het. Hierdie hemelse gebeurtenis het waarnemers in Noord- en Suid-Amerika in staat gestel om die boeiende gesig te sien van die nuwemaan wat blykbaar 'n hap uit die son neem.

Die verduistering het in die loop van 'n paar uur ontvou toe die nuwemaan geleidelik die son oorgesteek het en in sommige gebiede tot 90% daarvan bedek het. Spesiale sonsverduisteringbrille was nodig om die verskynsel veilig te sien.

Die mate waarin die son verduister is, het gewissel na gelang van ligging. New York City het 'n 23% verduistering ervaar, terwyl Salt Lake City 'n 86% verduistering gesien het. Ten spyte van die dekking het dit nie donker geword tydens die geleentheid nie, want selfs wanneer 95% van die son bedek is, bly ligvlakke relatief normaal.

Die intensiteit van die verduistering het afgehang van die nabyheid van die maan se antumbrale skaduwee, wat ongeveer 115 myl wyd gestrek het en deur nege Amerikaanse state gegaan het, insluitend Oregon, Kalifornië en Texas. Diegene binne hierdie pad is getrakteer op die beste uitsig van die ringvormige sonsverduistering, wat 'n pragtige "ring van vuur"-effek gehad het. Aangesien die maan perfek in lyn was met die son, het 'n stralekrans sonlig die maan se silhoeët vir 'n paar minute omsingel.

Na sy reis deur die VSA was die "vuurring" sigbaar in gebiede insluitend Mexiko se Yucatán-skiereiland, Belize, Guatemala, Costa Rica, Panama en verskeie Suid-Amerikaanse lande. Mexikostad het 'n gedeeltelike sonsverduistering van 70% ervaar, terwyl Natal aan Brasilië se Atlantiese kus die indrukwekkende "ring van vuur" vir 'n duur van drie minute en 21 sekondes waargeneem het.

’n Ringvormige sonsverduistering vind plaas wanneer die maan in sy elliptiese wentelbaan te ver van die aarde af is om die son se skyf heeltemal te bedek. Dit lei daartoe dat die nuwemaan te klein lyk om die son ten volle te blokkeer tydens die verduistering.

Terwyl Saterdag se verduistering merkwaardig was, dien dit as 'n voorloper van 'n komende totale sonsverduistering op 8 April 2024. Hierdie gebeurtenis sal sigbaar wees in dele van Mexiko, die VSA en Kanada en sal 'n seldsame geleentheid bied om die nuwemaan heeltemal te aanskou wat die son se skyf vir 'n kort tydperk bedek.

Bron: Die artikel is gebaseer op inligting uit verskeie bronne, insluitend "AFP via Getty Images" en "GreatAmericanEclipse.com".