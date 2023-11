Nuwe insigte in die OSIRIS-REx Asteroïde monsters: ontbloot leidrade na die oorsprong van lewe

In 'n baanbrekende missie het NASA suksesvol krummelrige stukkies ruimterots van die asteroïde Bennu gehaal en dit na die aarde teruggebring. Die uitdaging lê egter nou daarin om die monsterhouer oop te maak, want twee hegstukke blyk nogal hardnekkig te wees. Die waardevolle monsters binne word gretig deur wetenskaplikes gewag, aangesien hulle die potensiaal het om kritieke inligting oor die vorming van die sonnestelsel en die oorsprong van lewe te openbaar.

Gelukkig het wetenskaplikes reeds 'n paar belangrike ontdekkings van die buitekant van die monsterhouer self gemaak. Bedek in 'n oorvloed van asteroïde materiaal, het voorlopige ontleding die teenwoordigheid van koolstof- en watermolekules aan die lig gebring. Hierdie bevindings is beskryf as "'n astrobioloog se droom" deur OSIRIS-REx monster ontleder Daniel Glavin.

Astrobioloë is veral hoopvol om meer oor die lewering van water en organiese materiaal deur asteroïdes na die aarde te ontbloot. Dit kan insigte verskaf oor die vroeë boustene van lewe en of dit uit die ruimte ontstaan ​​het. "Vir die eerste keer sal ons die oorvloed van al 20 proteïenvormende aminosure kan meet uit 'n asteroïdemonster wat onaangeraak is deur lewe op Aarde," verduidelik die astrobioloog Sawsan Wehbi. Hierdie ontleding sal lig werp op die vraag of die Aarde se vroeë lewe die boustene wat uit die buitenste ruimte gelewer is, gebruik het.

Boonop is die ongerepte aard van die asteroïdemonsters van groot waarde. Anders as meteoriete wat op Aarde gevind word, wat deur ons planeet se organiese materiaal besmet is, verskaf die OSIRIS-REx-sending aan wetenskaplikes onbesmette monsters direk vanaf 'n asteroïde. Dit bied 'n unieke geleentheid om die organiese samestelling te bestudeer en die komplekse prosesse wat tydens die vroeë stadiums van die sonnestelsel plaasgevind het, te verstaan.

Bennu, die asteroïde wat vir hierdie sending gekies is, is veral fassinerend vanweë sy primitiewe aard. Dit dateer uit die eerste 10 miljoen jaar van die sonnestelsel en daar word geglo dat dit geheime hou oor die vorming van die sonnestelsel en die bestaan ​​van oer-organiese komponente. Verder kan die bestudering van Bennu insigte gee in sy ontwikkelende aard en die chemiese veranderinge wat dit tydens sy vroeë bestaan ​​ondergaan het.

Terwyl wetenskaplikes gretig op die opening van die monsterhouer wag, het die ontdekkings wat tot dusver gemaak is, reeds begin om ons begrip van die oorsprong van lewe in 'n kosmologiese konteks te hervorm. Die ontleding van die asteroïdemonsters sal ongetwyfeld vars insigte verskaf en dalk selfs die ontwykende prosesse ontrafel wat gelei het tot die ontstaan ​​van lewe soos ons dit ken.

vrae

1. Wat is die betekenis van die OSIRIS-REx-missie?

Die OSIRIS-REx-sending het ten doel om monsters van die asteroïde Bennu te haal en dit terug te bring na die aarde. Hierdie monsters kan belangrike insigte verskaf oor die vorming van die sonnestelsel en die oorsprong van lewe.

2. Wat is aan die buitekant van die monsterhouer ontdek?

Voorlopige ontleding van die buitekant van die monsterhouer het die teenwoordigheid van koolstof- en watermolekules aan die lig gebring, wat van groot belang is vir astrobioloë wat die potensiële oorsprong van lewe bestudeer.

3. Waarom is die ongerepte asteroïdemonsters waardevol?

Die ongerepte aard van die asteroïde-monsters is waardevol omdat hulle nie deur die Aarde se organiese materiaal besmet is nie. Dit bied aan wetenskaplikes 'n unieke geleentheid om die organiese samestelling te bestudeer en die prosesse te verstaan ​​wat tydens die vroeë stadiums van die sonnestelsel plaasgevind het.

4. Wat kan die bestudering van die asteroïde Bennu ons vertel?

Die bestudering van die asteroïde Bennu kan insigte verskaf oor die vorming van die sonnestelsel en die bestaan ​​van oer-organiese komponente. Dit kan ook die chemiese veranderinge openbaar wat tydens Bennu se vroeë bestaan ​​plaasgevind het en sy ontwikkelende aard as 'n planetêre liggaam.

5. Hoe kan die ontleding van die asteroïdemonsters ons begrip van die oorsprong van lewe hervorm?

Deur die asteroïdemonsters te bestudeer, kan wetenskaplikes insigte kry in die lewering van water en organiese materiaal na die aarde, wat moontlik die boustene vir lewe ontbloot. Hierdie ontleding kan help om ons begrip van hoe lewe in 'n kosmologiese konteks ontstaan ​​het, te hervorm.