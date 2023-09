Nasa se Osiris-Rex-missie: Asteroïdemonsters gaan op Aarde land

Die hoogs verwagte monsters van Nasa se Osiris-Rex-sending gaan vandag die aarde se atmosfeer binnegaan. Die Osiris-Rex-ruimtetuig, omtrent so groot soos 'n transito-bussie, het 'n kapsule vrygestel wat rommel en stofmonsters bevat wat van die naby-aarde asteroïde Bennu versamel is. Die kapsule beweeg teen ongeveer 27,650 myl per uur en sal na verwagting naby Salt Lake City om 10:55 vm ET land. Die ruimtetuig het reeds van die aarde af weggedraai om 'n nuwe sending te begin om 'n ander asteroïde, Apophis, te verken.

Bennu, wat in 1999 ontdek is, is 'n 'rommelhoop-asteroïde', saamgestel uit 'n mengelmoes van ruimterotse wat deur swaartekrag aanmekaar gehou word. Daar word geglo dat hierdie rotse van 'n groter liggaam afgebreek het en is ongeveer 4.6 miljard jaar oud, wat terugdateer na die vorming van die sonnestelsel. Dit is bekend dat Bennu ryk is aan koolstofgebaseerde stowwe en waterbevattende kleiminerale, wat daarop dui dat vloeibare water eens teenwoordig was op die groter liggaam waaruit dit gevorm het.

Wetenskaplikes is gretig om die monsters van Bennu te bestudeer, aangesien dit insig kan gee in die bestanddele wat bygedra het tot die vorming van planete, insluitend die Aarde, en die skepping van omgewings wat geskik is vir lewe. Daarbenewens sal die bestudering van Bennu navorsers help om potensiële asteroïedaanvalle beter te voorspel en te verdedig. Alhoewel daar geen onmiddellike risiko van impak is nie, word Bennu as 'potensieel gevaarlik' geklassifiseer en wentel elke 1.2 jaar om die son en kom elke ses jaar naby die aarde.

Die Osiris-Rex-sending, wat in 2016 begin het, behels die kartering van Bennu om die beste plek vir monsterherwinning te kies. Die gekose bestemming was die asteroïde se Nightingale-krater. Sodra die monsters land, sal hulle onmiddellik herwin word om besoedeling te voorkom en na Nasa se Johnson Space Centre in Houston vervoer word.

Hierdie missie is betekenisvol aangesien die Bennu-monsters optree as 'n tydkapsule vanaf die vroeë dae van ons sonnestelsel, wat waardevolle insigte bied oor die oorsprong van lewe en die aard van asteroïdes.

Bronne: Nasa