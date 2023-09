Die verborge kosmiese web van filamente in die heelal geopenbaar

By

Sterrekundiges het 'n beduidende ontdekking gemaak deur die groot netwerk van filamente wat die Heelal verbind, direk op te spoor. Hierdie digte netwerk, bekend as die kosmiese web, is voorheen net rondom helder voorwerpe soos kwasars waargeneem. Nuwe waarnemings het egter die dowwe gloed van hierdie filamente onthul wat oor die intergalaktiese ruimte strek, wat waardevolle insigte in die struktuur en evolusie van die Heelal verskaf.

Die kosmiese web bestaan ​​uit donker materie, wat sterrestelsels en trosse oor groot afstande verbind. Hierdie filamente, wat in die vroeë stadiums van die Heelal gevorm is, versamel en vervoer waterstof uit die yl intergalaktiese medium om die groei van sterrestelsels en die vorming van sterre aan te wakker.

Die opspoor en bestudering van die kosmiese web is van kardinale belang om die uitbreiding en ontwikkeling van die Heelal te verstaan. Dit bevat ook leidrade oor die verspreiding van donker materie en ontbrekende normale materie. Ongeveer 60 persent van die waterstof wat tydens die Oerknal geskep is, is vermoedelik binne die kosmiese web.

Om na die mees ontwykende dele van die kosmiese web te soek, het sterrekundiges 'n gespesialiseerde instrument genaamd die Keck Cosmic Web Imager (KCWI) ontwikkel. Hierdie instrument is ontwerp om die dowwe Lyman-alfa-emissie op te spoor, die handtekening van waterstofabsorpsie en her-emissie, wat die identifikasie van die filamente moontlik maak.

Deur verskillende kolle van die lug waar te neem en die Lyman-alfa-emissie te vergelyk, kon navorsers 'n driedimensionele kaart van die kosmiese web skep. Hierdie kaart verteenwoordig lig wat tussen 10 en 12 miljard jaar gereis het, wat 'n kykie bied in die vroeë stadiums van die Heelal se vorming na die Oerknal.

Die ontdekking van die verborge kosmiese web maak nuwe weë oop om die verspreiding en beweging van materie in die Heelal op te spoor. Dit bied ook insigte oor die vorming van sterre en swart gate gedurende die vroeë era van die Heelal.

Navorsers is opgewonde oor die potensiaal van hierdie nuwe instrument en die rykdom van kennis wat dit kan bring oor die verre filamente en die kosmiese web se vorming.

Bronne:

– Astrofisikus Christopher Martin van Caltech

– Astrofisikus en instrumentwetenskaplike Mateusz Matuszewski van Caltech

– Navorsing gepubliseer in Nature Astronomy