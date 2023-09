Visualisering van die gravitasie-heelal: Gesimuleerde data toon toekomstige ruimtegebaseerde sterrewagte

’n Span sterrekundiges het gesimuleerde data gebruik om ’n visualisering te skep van hoe ruimte-gebaseerde gravitasiegolf-sterrewagte ons sterrestelsel kan waarneem. Gravitasiegolwe, wat versteurings in ruimtetyd is, is deur Einstein in sy algemene relatiwiteitsteorie voorspel. Hierdie golwe is veranderinge aan 'n gravitasieveld wat teen die spoed van lig beweeg. Alhoewel dit vir ons onmerkbaar is, is hulle vir die eerste keer in 2015 deur die LIGO-interferometer-sterrewag waargeneem.

Vroeër vanjaar het 'n konsortium van gravitasiegolf-samewerkings data gepubliseer wat die teenwoordigheid van 'n gravitasiegolfagtergrond sterk voorstel, of die konstante geruis van gravitasiegolwe wat die heelal deurdring. Hierdie agtergrond is soortgelyk aan die oppervlak van 'n gravitasie-oseaan, anders as die spesifieke golwe wat deur LIGO waargeneem word.

Die visualisering wat deur die sterrekundiges geskep is, gebruik gesimuleerde data van verskeie bronne, insluitend stermassa-swartgatsamesmeltings, neutronstersamesmeltings en die samesmeltings van neutronsterre en swartgate. Dit wys helder kolle om sterker gravitasiegolfseine aan te dui, met helderder kolle wat gebiede met hoër frekwensies verteenwoordig. Die visualisering sluit ook 'n ingeboude grafiek in wat die gravitasiegolfseinsterkte, frekwensie en die limiet van die Laser Interferometer Space Antenna (LISA)-sending, 'n beplande ruimte-gebaseerde gravitasiegolf-sterrewag, aandui.

Tans bestaan ​​daar geen ruimte-gebaseerde gravitasiegolf-sterrewag nie, maar die lansering van LISA word in 2037 verwag. LISA, bestaande uit drie ruimtetuie in 'n driehoekige formasie wat om die Son wentel, sal gravitasiegolwe kan opspoor teen frekwensies wat te laag is vir grondgebaseerde detektors. Met die uitvoerbaarheidsoorsig voltooi, is LISA 'n stap nader daaraan om 'n werklikheid te word.

Die toekoms van wetenskap in die ruimte lyk belowend, met die ontwikkeling van ruimte-gebaseerde sterrewagte soos LISA saam met ander missies soos die Habitable Worlds Observatory. Wetenskaplikes is gretig om die heelal op elke golflengte te verken, insluitend die gravitasiegolwe wat deur Einstein voorspel is.

