Argeoloë ontdek antieke skedel met tekens van gewelddadige trauma en moontlike breingewas

Argeoloë in Spanje het 'n interessante vonds tydens 'n grotekspedisie gemaak - 'n Romeinse era skedel met bewyse van gewelddadige trauma en 'n potensiële breingewas. Die skedel, wat dateer uit tussen 258 en 409 nC, het aan 'n man behoort wat waarskynlik in sy 30's of 40's gesterf het. Die buitekant van die skedel het drie letsels getoon wat deur gewelddadige aanvalle voor sy dood veroorsaak is. Die navorsers het egter ook 'n inwendige letsel ontdek wat 'n meningioom, 'n tipe breingewas, kan wees.

Hoofskrywer Daniel Rodríguez-Iglesias, 'n argeoloog by die Spaanse Nasionale Navorsingsentrum vir Menslike Evolusie, het die belangrikheid van die bevinding uitgelig vir die begrip van die gesondheid van vorige bevolkings en hul lewenskwaliteit in die lig van sulke toestande. Met behulp van mikro-rekenaartomografie (microCT) het die navorsers 'n 3D-model van die skedel geskep, wat aan die lig gebring het dat die oppervlakletsels waarskynlik die gevolg was van gewelddadige trauma eerder as 'n toevallige val.

Die interne letsel, wat in sy ligging, grootte en vorm soos 'n meningioom gelyk het, kan moontlik die eerste bekende geval van hierdie tipe breingewas in 'n argeologiese monster van die Iberiese Skiereiland wees. Daar is egter 'n mate van onsekerheid rondom hierdie interpretasie. Christian Meyer, hoof van OsteoARC in Duitsland, het skeptisisme uitgespreek oor die interne letsel wat 'n breingewas is, en beskryf dit as "taamlik dubbelsinnig." Die skrywers het self die uitdagings van die diagnose van gewasse in paleopatologie erken.

Verdere ontleding en navorsing sal nodig wees om die aard van die interne letsel definitief te bepaal. Die ontdekking is gepubliseer in die joernaal Virtual Archaeology Review, wat lig werp op die gesondheidstoestande en oorlewingsvermoëns van vorige bevolkings.

Definisies:

– Paleopatologie: Die studie van antieke siektes en beserings in menslike oorskot.

– Meningioom: ’n Soort gewas wat in die meninges vorm, die membrane wat die brein en rugmurg bedek.

Bronne:

– Live Science: https://www.livescience.com/violently-attacked-man-with-brain-tumor-found.html

- Virtuele argeologie-oorsig: https://revistas.upcomillas.es/index.php/virtualarchaeology/article/view/12015