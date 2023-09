Skaars 150 miljoen jaar oue dinosourusskelet op veiling in Parys

’n Hoogs unieke en besonder goed bewaarde dinosourusskelet genaamd Barry word volgende maand in Parys opgeveil. Die Camptosaurus, wat twee meter hoog staan ​​en vyf meter lank is, kom uit die laat Jurassiese tydperk, wat dit ongeveer 150 miljoen jaar oud maak. As 'n lid van die Iguanodontidae-familie van herbivore, is Barry een van die vroegste dinosourusgroepe wat ooit ontdek is.

Hierdie seldsame vonds, wat oorspronklik in die 1990's in Wyoming ontdek is, het noukeurige restourasiewerk ondergaan deur die paleontoloog Barry James, na wie dit vernoem is. Die Italiaanse laboratorium Zoic, wat die skelet verlede jaar bekom het, het ook bykomende herstelpogings gedoen. Alexandre Giqueello van die bekende Parys-veilinghuis Drouot beskryf die monster as "uiters goed bewaar", met meer as 80 persent van die skelet wat uit oorspronklike been bestaan. Die skedel alleen bly meer as 90 persent ongeskonde.

Dinosourus-oorblyfsels is baie gesog in die kunsmark, en slegs 'n paar verkope van sulke eksemplare vind jaarliks ​​wêreldwyd plaas. Barry se geraamde veilingsprys is tot €1.2 miljoen ($1.9 miljoen). Terwyl sommige kenners kommer uitspreek oor private versamelaars wat nie behoorlike sorg en publieke toegang tot dinosourusgeraamtes verskaf nie, glo ander dat monsters in private besit uiteindelik toeganklik vir die publiek sal word.

Barry se veiling bied 'n seldsame geleentheid om 'n stuk prehistoriese geskiedenis te besit wat gewaarborg sal boei en intrigeer. As 'n uiters gesogte en noukeurig gerestoureerde dinosourusskelet, sal dit na verwagting miljoene dollars in die komende veiling haal.