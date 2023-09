Die uitbarstingstoets: vordering in ruimtestasie-module-ontwerp

Sierra Space, 'n maatskappy wat in Colorado gebaseer is, het onlangs 'n barstoets uitgevoer, wat doelbewus 'n nuwe ontwerp ontplof het vir 'n opblaasmodule wat vir 'n Internasionale Ruimtestasie (ISS) opvolger gebruik sal word. Die barstoets is van kardinale belang om die grense van die module se ontwerp te toets voordat dit in die ruimte gevlieg word. Die module, wat in samewerking met die Delaware-gebaseerde maatskappy ILC Dover geskep is, maak gebruik van toegewerkte en geweefde materiaal, hoofsaaklik Vectran, wat styf word wanneer dit opgeblaas word.

Sierra Space beoog om die module, genaamd LIFE (Large Integrated Flexible Environment), teen 2030 gereed te hê vir die Orbital Reef-ruimtestasie, 'n projek wat gelei word deur Jeff Bezos se Blue Origin en deur NASA befonds word. Daarbenewens beplan Sierra om 'n skip genaamd Dream Chaser te voorsien, wat beide vrag en bemanning kan vervoer, om die ruimtestasie te ondersteun. Die onlangse barstoetsresultate het 'n marge van 33% bo die sertifiseringstandaard vir 'n volskaalse module getoon, wat 'n beduidende verbetering teenoor vorige ontwerpe merk.

Die barstoets is een van verskeie toetse wat Sierra Space op hul LIFE-prototipes uitgevoer het. Benewens die barstoetse, is kruiptoetse uitgevoer, wat die modules aan lang tydperke van hoër as gewoonlik druk onderwerp het. Al hierdie toetse het by NASA se Marshall Space Flight Centre plaasgevind en was noodsaaklik om die ontwerp van die module te bevorder.

NASA, wat die behoefte erken vir toekomstige ruimtestasies om die ISS te vervang, het die ontwikkeling van kommersiële fasiliteite befonds. Axiom Space, 'n ander maatskappy wat in Houston gebaseer is, het ook 'n ooreenkoms verkry om sy eie ruimtestasie-modules te skep, wat vanaf 2026 aan die ISS gekoppel sal word.

Om enige gaping in navorsingsbeskikbaarheid tussen die ISS en die nuwe ruimtestasies te verminder, werk NASA aktief aan 'n tweejaar-oorgangsplan. Die Withuiskantoor vir Wetenskap- en Tegnologiebeleid het 'n strategie uitgereik met voorgestelde stappe vir hierdie oorgang, wat daarop gemik is om die voortsetting van belangrike wetenskaplike navorsing in die ruimte te verseker.

Die barstoets wat deur Sierra Space uitgevoer is, dui op 'n beduidende vooruitgang in ruimtestasie-module-ontwerp. Met voortdurende pogings deur maatskappye soos Sierra Space en Axiom Space, lyk die toekoms van ruimteverkenning en wetenskaplike navorsing in die ruimte belowend.

