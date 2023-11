Bakteriële geheue: hoe mikrobes yster gebruik om strategieë oor te dra

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Texas in Austin het 'n interessante ontdekking gemaak: bakterieë het die vermoë om herinneringe te skep, baie soos mense kan, om spesifieke gedrag te aktiveer. Hierdie herinneringe kan deur generasies oorgedra word en speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van gevaarlike infeksies en die ontwikkeling van antibiotika weerstand.

In 'n studie gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, het navorsers spesifiek gefokus op E. coli-bakterieë en hul gebruik van ystervlakke om inligting te stoor. Hulle het gevind dat bakteriese selle met laer vlakke van yster beter was om te swerm, terwyl bakterieë wat biofilms gevorm het, hoër vlakke van yster gehad het. Diegene met gebalanseerde ystervlakke het antibiotiese verdraagsaamheid getoon. Hierdie "ysterherinneringe" het vir ten minste vier generasies voortgeduur voordat hulle deur die sewende geslag verdwyn het.

Terwyl bakterieë nie breine of senuweestelsels het nie, kan hulle inligting uit hul omgewing versamel en dit stoor vir toekomstige gebruik. Souvik Bhattacharyya, die hoofskrywer van die studie, verduidelik dat bakterieë baat kan vind by vinnige toegang tot gestoorde inligting as hulle gereeld 'n spesifieke omgewing teëgekom het.

Yster, synde een van die volopste elemente op aarde, speel 'n kritieke rol in sellulêre prosesse. Die navorsers stel voor dat lae ystervlakke bakteriese herinneringe veroorsaak om 'n vinnig bewegende migrerende swerm te vorm, terwyl hoë ystervlakke 'n omgewing aandui wat geskik is vir die vorming van 'n biofilm.

Hierdie begrip van bakteriële geheue maak nuwe moontlikhede oop vir die voorkoming en bekamping van bakteriële infeksies. Deur ystervlakke te rig, wat noodsaaklik is vir virulensie, kan navorsers terapeutiese middels ontwikkel om bakteriële strategieë te ontwrig en hulle meer vatbaar vir behandeling te maak.

Ten slotte beklemtoon hierdie studie die fassinerende vermoë van bakterieë om herinneringe te stoor en aan toekomstige geslagte oor te dra. Deur die meganismes agter bakteriese gedrag te ontrafel, ontsluit wetenskaplikes potensiële strategieë om bakteriële infeksies te bekamp en antibiotika-weerstandigheid aan te pak.

FAQ

Wat is bakteriese herinneringe?

Bakteriese herinneringe is die gestoorde inligting wat bakterieë kan verkry en gebruik om spesifieke gedrag te aktiveer in reaksie op omgewingstimuli.

Hoe stoor bakterieë herinneringe?

Bakterieë stoor herinneringe deur algemene chemiese elemente, soos yster, te gebruik om inligting oor latere generasies te enkodeer en deur te gee aan hul nageslag.

Watter rol speel yster in bakteriese geheue?

Ystervlakke in bakteriële selle dien as 'n sleutelfaktor in die berging en toegang tot herinneringe. Bakteriese selle met laer ystervlakke is beter om te swerm, terwyl dié met hoër ystervlakke biofilms vorm. Gebalanseerde ystervlakke word geassosieer met antibiotika-verdraagsaamheid.

Hoe kan die begrip van bakteriese geheue ons bevoordeel?

Om bakteriële geheue te verstaan, maak moontlikhede oop vir die ontwikkeling van geteikende terapeutika om bakteriële strategieë te ontwrig en infeksies te bestry. Deur ystervlakke te manipuleer, kan navorsers moontlik bakterieë meer vatbaar maak vir behandeling.